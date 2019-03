Madrenas obre un expedient per saber qui va accedir a l'informe de l'interventor

L'Ajuntament de Girona ha obert un expedient per saber qui va accedir a l'informe de l'interventor, Carlos Merino, on qüestionava un sobresou de 10.421 euros anuals del secretari, José Ignacio Araujo. La mesura arriba després que Diari de Girona revelés el contingut d'aquest document fa més de dues setmanes.

Segons va explicar l'alcaldessa, Marta Madrenas, dilluns a la Junta de Portaveus, i ha pogut saber aquest diari, l'Ajuntament va obrir un requeriment per saber quins treballadors del consistori havien accedit a l'informe. D'aquesta recerca s'obtingué que unes set persones haurien consultat aquest document. A partir d'aquí, l'Ajuntament els preguntarà per què hi van accedir i amb quina finalitat. Segons fonts consultades, l'alcaldessa va informar de tots aquests passos dilluns a la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Girona, on assisteixen regidors dels grups polítics que tenen representació al plenari. Aquest diari es va posar en contacte ahir amb l'Ajuntament, que no va voler fer cap comentari sobre el tema.

L'interventor de l'Ajuntament va fer un informe a principis de febrer en què qüestionava un complement d'incompatibilitat que porta percebent el secretari almenys des del gener del 2016. Merino exposava a l'informe que l'aprovació d'aquest import es va ometre en el seu dia, ja que no va ser fiscalitzat prèviament per Intervenció malgrat afectar despeses municipals i tampoc va passar pel ple de l'Ajuntament de Girona. Concretament, l'interventor es referia al decret d'Alcaldia del 25 d'abril del 2016, en el qual s'especificava aquest complement de 744,37 euros mensuals per catorze pagues, és a dir, 10.421,18 euros anuals.

Un document que segons Merino el va aprovar Alcaldia i no el ple de l'Ajuntament, l'òrgan competent. «La determinació i aprovació del complement específic és competència del ple i ha de venir determinada i concretada a la plantilla i no correspon a l'alcalde», especificava Merino. Per últim, també qüestionava que el decret estava signat pel mateix secretari general, quan «tractant-se d'un assumpte que afectava el seu lloc de treball, era motiu d'abstenció», exposava l'interventor.