La candidata del PP a l´alcaldia de Girona assegura que "viu amenaçada"

La candidata del Partit Popular a l'alcaldia de Girona, Concepció Veray, assegura que els qui no pensen com l'actual batllessa, Marta Madrenas, viuen "amenaçats" i se'ls "insulta constantment". Veray lamenta que molts ciutadans se senten "cohibits" i no s'atreveixen a expressar el què senten, només pel fet de "no compartir el tarannà" de Madrenas. La líder del PP a la ciutat demana "aire fresc" i exigeix que l'alcaldessa representi "tots els gironins pensin com pensin". "Cal deixar de banda la ideologia i començar a pensar amb la societat i els seus habitants", ha reblat Veray. Tot plegat, en la seva presentació com a candidata de Girona a les eleccions municipals de maig, en la què hi ha estat present el president del PP català, Alejandro Fernández, i el seu homòleg a Girona, Enric Millo.