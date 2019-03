Eugènia Pascual, cap de llista de Girona en Comú Podem

L'activista Eugènia Pascual encapçalarà la llista de Girona en Comú Podem per a les pròximes eleccions municipals. Així s'ha donat a conèixer aquest matí en un acte al Centre Cívic Pla de Palau. Estarà acompanyada per Leonardo Ravinale, Teresa Palmer, Jordi Córdoba, Maria Monje i Rubén Paz. Si bé l'acord de coalició està signat per Catalunya en Comú i Podem com a organitzacions, entre ells també hi ha membres d'Iniciativa Verds, d'Esquerra Unida, de Podem i independents.

Eugènia Pascual, coneguda activista dels moviments socials a la ciutat, ha expressat la seva voluntat de contribuir "a formar una nova majoria d'esquerres a l'Ajuntament de Girona" que torni a posar "les necessitats de la ciutadania en el centre de l'activitat política". "Cal recuperar la Girona social, la política local que pensa en la ciutat i treballa per la gent, aquesta política que ha estat oblidada i menystinguda pels governs de dretes dels darrers anys", ha manifestat Pascual. També ha afirmat que Girona en Comú Podem està elaborant el programa electoral "amb els ciutadans" envers aspectes mediambientals, urbanístics, econòmics i, sobretot, sobre els serveis a les persones i la convivència ciutadana.

D'altra banda, Leonardo Ravinale ha destacat el consens i l'acord entre totes les formacions integrants d'aquesta candidatura, el suport de les diferents assemblees i l'aval explícit de l'organització nacional. La presentació de la candidatura ha estat acompanyada per un acte sobre pensions que ha comptat amb la presència d'Aïna Vidal, diputada d'En Comú Podem al Congrés dels diputats, dins del grup parlamentari confederal amb Unidos Podemos i En Marea, i candidata al Congrés pels Comuns.