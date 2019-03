Un fort desplegament de Mossos custodia el Teatre El Canal de Salt on se celebra un acte de Vox

Una desena de furgons de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra custodien el Teatre El Canal de Salt (Gironès) on Vox fa un acte aquest dissabte a la tarda.

En total hi ha una seixantena d'agents que vigilen els exteriors on hi ha convocades diverses manifestacions antifeixistes contràries a l'acte.

Concentrats a l'entrada del recinte, hi ha un centenar de manifestants en contra de l'acte amb una pancarta on es pot llegir "Fora feixistes" i crits de "No, nazis, no". També contra els Mossos: "no us mereixeu la senyera que porteu". Els manifestants han tirat ous a la gent que ha anat entrant al Canal.

Els Mossos han restringit l'aparcament al voltant del recinte i s'han distribuït pels carrers adjacents al teatre per evitar possibles enfrontaments entre seguidors de la formació d'ultradreta i els manifestants. A l'acte està previst que intervinguin Alícia Rubio i Jorge Buxadé de l'executiva del partit.