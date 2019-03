El segon tanatori de Girona segueix a l'espera de la resolució de les al·legacions

La possible construcció d'un segon tanatori a la ciutat de Girona segueix pendent de la resolució de les al·legacions al projecte presentades en el període d'exposició pública, després de la seva aprovació inicial, l'agost de l'any passat. Els responsables de l'empresa funerària Àltima afirmen que ja han donat tota la documentació que se'ls ha anat requerint. La inversió prevista és d'uns dos milions d'euros i les obres de rehabilitació durarien uns 12 mesos perquè es vol fer un treball de «qualitat» amb elements respectuosos amb el medi.

Confien que l'Ajuntament resolgui aviat les al·legacions per tal que, si tot és correcte, puguin iniciar aviat els treballs de remodelació de l'edifici on hi ha encara el cartell d'una impremta, al polígon Mas Xirgu.

Estudis jurídics i de mobilitat

Fonts municipals han inidicat que encara s'estan analitzant algunes de les al·legacions presentades, sobretot per empreses, i que resten a l'espera d'un informe de la Generalitat. Amb tot plegat, s'hauran d'acabar de resoldre les al·legacions «a nivell jurídic i de mobilitat».

L'equipament, que s'habilitaria en un edifici del carrer Can Pau Birol número 19-21, tindria tres sales de vetlla, un oratori multiconfessional, servei d'incineració i 35 places d'aparcament per a turismes, a més d'espai per a motos i bicicletes.

El director dels serveis funeraris d'Àltima, Josep Ventura, indica que el projecte presentat «compleix tots els requisits requerits per la Generalitat» així com el que hi ha a l'ordenança municipal aprovada per l'Ajuntament de Girona l'any 2016.

Exposa que l'empresa barcelonina vol «donar un servei molt integral, amb una política de preus molt transparent en què cada família podrà anar veient el cost del servei segons vagi escollint i amb l'opció d'adaptar-se a les peticions». A més a més, explica que treballen sempre amb les entitats locals en diferents serveis de proximitat com, per exemple, l'ajut al dol.

A més a més, apunta que la seva presència a la ciutat servirà per «trencar el monopoli a Girona» i remarca que «una alternativa sempre pot ser positiva».

El projecte del nou tanatori preveu una entrada al públic molt oberta amb planta baixa amb oficines, servei d'atenció a les famílies i l'oratori amb material que es podrà moure segons la confessió de l'acte, mentre que a la primera planta hi haurà les tres sales de vetlla.

Ventura assegura que la instal·lació serà una aposta pel respecte al medi ambient i d'estalvi energètic. Així, per exemple, a l'aparcament hi haurà un punt de càrrega per a vehicles elèctrics. L'edifici trindrà materials reciclats i que tindran en compte l'eficiència energètica, un sistema de recuperació de calor i instal·lacions de baix consum, entre altres, a més d'un enjardinament amb plantes i elements vegetals autòctons.

Àltima va presentar el seu projecte a l'Ajuntament de Girona el mes de juny de l'any 2017. Feia cinc mesos que en un ple municipal s'havia aprovat inicialment la nova ordenança, amb els vots a favor de CiU i PSC (llavors al govern) i el PP i amb l'abstenció d'ERC, CUP i Ciutadans.

L'empresa va néixer de tres empreses familiars que mantenen el 70% del negoci. L'altre 30% correspon a l'empresa Alvia, que hi va entrar per potenciar la marca arran de la liberalització del sector. Actualment, a les comarques gironines tenen tanatoris a Figueres, on hi ha competència amb una altra empresa, Ripoll i Llançà.