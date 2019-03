Eugènia Pascual, cap de llista d´En Comú Podem a Girona

L'activista Eugènia Pascual encapçalarà la llista de Girona en Comú Podem per a les eleccions municipals. Així es va donar a conèixer ahir en un acte al Centre Cívic Pla de Palau. Estarà acompanyada per Leonardo Ravinale, Teresa Palmer, Jordi Córdoba, Maria Monje i Rubén Paz. Si bé l'acord de coalició està signat per Catalunya en Comú i Podem, també hi ha membres d'Iniciativa Verds, d'Esquerra Unida, Podem i independents.

Pascual, coneguda activista dels moviments socials, va expressar la seva voluntat de contribuir «a formar una nova majoria d'esquerres a l'Ajuntament» que torni a posar «les necessitats de la ciutadania en el centre de l'activitat política». «Cal recuperar la política local que pensa en la ciutat i treballa per la gent, aquesta política que ha estat oblidada i menystinguda pels governs de dretes dels darrers anys», va dir.

Malgrat que els comuns gironins havien estat en converses per presentar-se conjuntament amb el PSC, finalment aquesta opció ha quedat descartada i han decidit presentar-se en solitari. L'objectiu és obtenir representació en un consistori on no en tenen.