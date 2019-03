Girona obligarà a demanar permís per utilitzar les barbacoes de la font del Ferro

L'Ajuntament de Girona vol posar fi al constant incivisme a l'entorn del paratge de la font del Ferro, a la Vall de Sant Daniel. Es tracta d'un entorn paisatgístic de gran vàlua natural que es veu col·lapsat de vehicles i de persones, sobretot els caps de setmana.

La font del Ferro és un espai on moltes generacions hi han anat històricament a menjar i beure aigua, aprofitant les barbacoes i taules i cadires que faciliten l'estada en aquest entorn de la Gavarres. No obstant, en els darrers anys els grups d'usuaris han estat cada cop més nombrosos i deixen l'espai «en un estat lamentable», en paraules del regidor de Paisatge i Habitat Urbà de l'Àrea de Sostenibilitat i Medi Ambient, Narcís Sastre.

Per això, després de provar diferents mesures sense èxit, ha decidit impulsar un nou sistema per mirar de regular l'ús de les barbacoes, que serà molt «més contudent» que els actuals, que han passat per incrementar la presència policial i posar multes i per doblar els dies de neteja (abans era els dilluns i ara és el dilluns i el divendres).

En concret, s'està mirant com obligar els usuaris a obtenir un permís administratiu per poder utilitzar les barbacoes. El regidor exposa que ha estat observant diversos casos d'arreu del territori català i diferents models de gestió en espais d'esbarjo similars. «Ja no s'hi valdrà ser el primer», indica Sastre. Ara mateix s'està estudiant si aquesta concessió del permís que s'haurà de demanar a l'Ajuntament anirà subjecte a un preu públic o a una fiança retornable. No caldria en el cas que s'utilitzessin només les taules i cadires, sense la barbacoa. «A molts llocs s'està actuant així. A Girona veurem amb quines condicions», afirma. Això sí, Sastre diu que la mesura entrarà en funcionament abans de l'estiu, que és quan l'espai està més massificat.

El regidor admet que la decisió no li «agrada gens» perquè respon a «un fracàs de la gestió individual». De fet, l'indret inicia el dia molts cops desbordat de vehicles per tot arreu i l'acaba amb multitud de brossa i deixalles a tots els racons.

Pel que fa als cotxes, Sastre ha avançat que està mirant com posar més restriccions de pas a l'entorn d'aquest punt de la vall de Sant Daniel, que ja és un PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural).