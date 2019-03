Jaume Alonso-Cuevillas serà el candidat de Junts per Catalunya al Congrés per Girona

Carles Puigdemont ha aconseguit imposar-se i col·locar persones de la seva confiança en els primers llocs de la candidatura de Junts per Catalunya al Congrés, i ell mateix serà el candidat de la formació a les properes eleccions europees, de manera que s'enfrontarà directament amb Oriol Junqueras (ERC). El seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, serà el cap de llista de la formació per Girona el proper 28-A. Cuevillas no resideix a la demarcació, però hi té segona residència.

D'aquesta manera, el president de la Crida Nacional i diputat de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, encapçalarà la llista de JxCat per Barcelona al Congrés, seguit de la consellera de Cultura, Laura Borràs; la vicepresidenta del PdeCAT i diputada al Congrés, Míriam Nogueras, i l'eurodiputat del PdeCAT, Ramon Tremosa.

D'altra banda, Josep Rull i Jordi Turull lideraran les llistes de Tarragona i Lleida al Congrés.