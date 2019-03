Vox veta l´entrada a un jove de pell negra en un acte al Teatre El Canal de Salt

Vox no va permetre l'entrada d'un jove de pell negra que pretenia assistir a l'acte que la formació d'ultradreta va fer aquest dissabte al Teatre El Canal de Salt (Gironès). L'afectat hi va assistir amb una noia, i just a l'entrada els responsables d'accés de Vox van aturar-lo i van estar parlant amb la parella uns cinc minuts, fins que van prendre la decisió de vetar l'entrada del jove i la seva companya, que van marxar davant dels crits de centenars d'antifeixistes que es concentraven davant del teatre en contra de l'acte, sota la vigilància dels Mossos d'Esquadra. Segons va poder confirmar el Diari ARA, els dos joves només pretenien escoltar les propostes de la formació. Vox ha assegurat a l'ACN que "no tenen constància" de cap incident d'aquest tipus.