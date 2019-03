La fàbrica Hinojosa de Sarrià s'aturarà per comprovar l'eficàcia de les mesures aplicades per reduir els sorolls

La fàbrica Hinojosa de Sarrià de Ter aturarà la seva producció divendres per poder comprovar l'eficàcia de les mesures correctores aplicades per reduir el soroll. Segons ha explicat l'ajuntament, es revisaran aquells punts que provoquen alts nivells de decibels. Un cop realitzades aquestes comprovacions, l'empresa AVenginyers, redactora del Pla Acústic, farà arribar un informe al consistori i a la Generalitat, amb les mesures realitzades i els resultats obtinguts.

Fa una setmana va tenir lloc la segona reunió tècnica de seguiment del Pla. En aquesta reunió, la paperera va exposar els avenços en la implantació de les accions, entre elles, la contractació de l'empresa que haurà de realitzar el tancament de la coberta, una de les mesures més importants. Segons recorda el consistori, es tracta de la intervenció més delicada tant pel que fa als costos com a la dificultat tècnica de construcció. Aquesta placa ha de cobrir els motors i turbines de vapor que hi ha al sostre de la fàbrica i així poder reduir els sorolls que provoquen molèsties als veïns.

Al llarg de la reunió, es van anar tractant tots i cadascun dels punts que consten en la planificació del Pla, i es va poder constatar que "la majoria d'accions s'estan realitzant abans fins i tot del que es preveia", explica l'ajuntament. És per aquest motiu que l'aturada s'ha avançat aquest divendres 15 de març per tal de poder comprovar l'eficàcia de les mesures correctores aplicades.

D'altra banda, Hinojosa amb l'assessorament d'AVenginyers establiran un protocol de tasques de la fàbrica, per tal que el soroll provocat per aquestes es concentri en hores menys molestes pels habitants. El consistori recorda que els veïns poden fer servir la web papereradesarria.com per a comunicar-se directament amb l'empresa i adreçar les seves queixes o suggeriments.

L'ajuntament i la Generalitat van aprovar el gener el Pla Acústic presentat per l'empresa paperera. L'acord es va fer, però, amb una sèrie de condicionants. Una d'elles era la creació d'una comissió tècnica de seguiment exhaustiu de cada una de les accions que s'emprenguin. El Pla també va ser presentat els veïns, al mes de febrer.

El Pla d'Olors, en mans de la Generalitat

Per un altre costat, l'ajuntament ja ha recepcionat el Pla d'Olors presentat per l'empresa paperera de Sarrià i l'ha traslladat a l'equip tècnic de la Generalitat. També l'ha fet arribar als tècnics externs contractats pel consistori perquè en facin l'avaluació pertinent. Malgrat això, "l'equip de Govern es mostra altament preocupat pels episodis recents de males olors que afecten a tot el municipi", exposen en un comunicat, afegint que "l'empresa ha d'aplicar mesures urgents per evitar-los, ja que és insostenible seguir patint aquestes reincidents onades de males olors".