Martí Terés (ERC) anirà a la llista de Marta Madrenas

Martí Terés, fins avui regidor d'Esquerra a Girona, ha abandonat avui la seva acta de regidor i anirà a la llista de Marta Madrenas (JxCat) a les eleccions municipals del 26 de maig. En un vídeo que ha penjat ell mateix a la xarxa social Twitter, on apareix ell amb l'alcaldessa, explica que li fa "molta il·lusió" unir-se a l'equip "obert, transversal i progressista" que lidera Madrenas. Terés ja havia quedat descartat per anar a la candidatura d'ERC i s'havia mostrat crític amb el partit, tant per la seva posició davant el procés independentista com pel fet que el partit no va voler apostar per l'actual portaveu, Maria Mercè Roca, per tornar a encapçalar la llista.





He acceptat la proposta de @MartaMadrenas d'incorporar-me a la candidatura de @jxcatGirona, per així poder seguir treballant per a la ciutat, com sempre ha estat la meva voluntat. Us ho explico aquí ?? pic.twitter.com/W9KwqsLsKK — Martí Terés ?? (@martiteres) 11 de marzo de 2019

Amb l'anunci de la marxa de Terés, el grup municipal d' ERC -MES continua dinamitant-se. Ja fa molts mesos va marxar Ricard Calvo, al·legant la responsabilitat que tenia al capdavant de la DGAIA i en el seu lloc va entrar Miquel Poch. Fa uns mesos, el número tres, Pere Albertí- el representant de MES al grup-, va anunciar que passaria a formar part de la candidatura de Guanyem Girona, tot i que no ha abandonat ni el consistori ni el grup municipal. A tot això s'hi suma que l'actual portaveu, Maria Mercè Roca, va renunciar a presentar-se a les eleccions del 2019 en detectar manca de confiança per part del partit.A banda de Martí Terés,que encapçalarà Marta Madrenas ja té. Dels actuals regidors del grup municipal de CiU la responsable d' Hisenda i Règim Interior i dona de confiança dins del partit, Maria Àngels Planas, la regidora de Drets Socials Eva Palau i el regidor de Cultura i portaveu del grup municipal, Carles Ribas. També s'ha anunciat ja el fitxatge de la treballadora social i veïna de la Devesa Núria Pi . A més, s'espera que per part d'altre formacions que s'han sumat a la llista hi haggi persones destacades i en llocs capdavanters.l'actual rregidora de Turisme, Glòria Plana i per, el vicealcalde de Segureta Medi Ambient, Eduard Berloso , tot i que aquest té algun serrrell pendent de solucionar vinculat a les responsabilitats del proper mandat.