Els Mossos detenen un segon manifestant pels aldarulls del 6-D a Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un segon manifestant antifeixista pels aldarulls durant la mobilització contra un acte de Borbonia i Vox el 6 de desembre passat a Girona. Tot i que la detenció va tenir lloc dijous, no ha transcendit fins aquest dilluns. Després de traslladar-lo a la comissaria de Santa Coloma de Farners, l'arrest va quedar sense efecte a l'espera que el jutjat el citi a declarar. Els Mossos li atribueixen delictes de desordres públics, danys i atemptat a agent de l'autoritat per, suposadament, trencar la càmera d'un policia als voltants de la plaça U d'octubre de 2017, on el 6-D van coincidir l'acte en defensa de la Constitució i la protesta antifeixista. Aquell mateix dia, els Mossos –que van fer fins a dues càrregues contra la manifestació- ja van detenir un activista i el 18 de febrer la fiscalia de menors va citar a declarar un jove per haver tirat pedres durant la mobilització.