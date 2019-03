La FOEG reclama una zona de parada pels busos al Barri Vell i vol reunir-se amb Madrenas

La FOEG demana reunir-se amb l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas per debatre els "inconvenients" que suposa, que assegura la patronal, haver anul·lat els aparcaments d'autocars turístics del Barri Vell.

Entre altres, la patronal gironina reclama una zona de parada pels busos al Barri Vell i destaca que s'ha pres la decisió d'anul·lar els aparcaments "sense buscar solucions alternatives que no generin malestar i perjudiquin una part del turisme i l'economia de la ciutat".

L'opció que ha triat el consistori "afecta molt negativament a les persones amb menys mobilitat, com poden ser els turistes d'edat més avançada", ressalta la FOEG. A més d'incentivar" l'ús del vehicle privat i anar en contra de la sostenibilitat", la FOEG considera que la mesura del govern local "perjudica l'economia de la ciutat".

Segons informa l'entitat gironina en un comunicat, "es poden trobar punts d'equilibri per no expulsar els turistes que arriben en autocar, alguns dels quals és difícil que es desplacin fins al centre històric si se'ls deixa en un punt allunyat. Pensem que el diàleg entre els diferents sectors és molt necessari per trobar fórmules d'acord", afirma la FOEG.

La FOEG es va sumar a la reclamació d'Asetrans, que va demanar a l'Ajuntament de Girona que posposés la seva decisió d'anul·lar la zona d'aparcaments per a autocars turístics que hi ha al Barri Vell, però aquesta mesura s'ha tirat endavant, diu la patronal "amb els greuges que ha representat per al turisme i per al sector del transport de viatgers".

La FOEG ha demanat que s'obri un diàleg amb el consistori per trobar solucions que no afectin als sectors del transport, turisme i comerç de la ciutat i a la mobilitat dels turistes.

L'Ajuntament ha eliminat les zones d'aparcament per a autobusos al Barri Vell i els conductors han d'aparcar a Fontajau o a la zona del Parc Central, on hi ha l'estació de busos.