Martí Terés vol mantenir la militància a ERC tot i sumar-se a la llista de Madrenas

Martí Terés, fins ahir regidor d'Esquerra a Girona, vol mantenir la militància al partit republicà tot i sumar-se a la llista de Junts per Catalunya-Girona de Marta Madrenas com a independent per a les pròximes eleccions municipals. Així ho ha explicat avui al matí en roda de premsa acompanyat per l'alcaldessa, qui ha assegurat que Terés ocuparà els primers llocs de la candidatura.

El grup republicà desconeixia aquesta informació i va saber ahir a la tarda, minuts abans del ple de l'Ajuntament de Girona, que Terés anava a renunciar a l'acta de regidor d'Esquerra per sumar-se a la candidatura de Madrenas. Ara, el grup està estudiant el cas. Tot i això, Terés ha explicat que va informar el seu canvi al partit a través del grup municipal. "Estic a l'expectativa de saber la seva resposta, ara mateix no sé què els hi sembla", ha dit.

D'altra banda, Madrenas ha celebrat la incorporació de Terés a la seva llista "renovada, transversal i unitària" i on formen part "els que defensen la llibertat i la independència del país". Sense concretar quin número ocuparà l'exregidor d'ERC, l'alcaldessa ha explicat que serà "una peça important" i que estarà entre "els deu primers llocs de la candidatura".

Martí Terés va abandonar la seva acta de regidor ahir a l'inici del ple de l'Ajuntament de Girona. "Renunciar a l'acta em semblava que era el més honest per deixar tancada una etapa" i així "poder sumar-me de forma lliure en aquest nou projecte", ha explicat.

Terés ja havia quedat descartat per anar a la candidatura d'ERC i s'havia mostrat crític amb el partit, tant per la seva posició davant el procés independentista com pel fet que el partit no va voler apostar per l'actual portaveu, Maria Mercè Roca, per tornar a encapçalar la llista.