Aproven posar un ascensor a l´inici de la Força per pujar al Barri Vell

El ple municipal de l'Ajuntament de Girona va aprovar ahir al vespre una modificació del Pla General per instal·lar un ascensor públic en una finca de l'inici del carrer de la Força -a l'encreuament amb el carrer Doctor Oliva i Prat- per facilitar l'accés a la part alta del Barri Vell. En concret, la idea és arribar a l'esplanada del mirador dels antics Maristes. La Comissió de Patrimoni de la Generalitat va rebutjar una primera proposta de l'Ajuntament en aquest mateix punt perquè implicava una passarel·la a continuació de l'ascensor i un segon ascensor. El regidor d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, va apuntar que, s'han fet indagacions al subsòl i va assenyalar que s'hi han fet prospeccions arqueològiques. En concret, restes d'una torre quadrada de l'antiga muralla. Tots els grups municipals hi van votar a favor en valorar que hi ha hagut un acord amb els propietaris i que permetrà la millora de l'accessibilitat al Barri Vell. Només la CUP es va abstenir. El cupaire Lluc Salellas va lamentar que al llarg del mandat s'han fet moltes modificacions del pla general i no s'ha fet el debat global del futur urbanístic de la ciutat.