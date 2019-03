Ikea es retira de Tarragona i manté el projecte per instal·lar-se a Salt

Tot i renunciar als dos establiments programats a Tarragona i a l'entorn de Perpinyà, la multinacional sueca explica que no descarta l'opció de Girona L'Ajuntament de Salt afirma que tot està a punt perquè una empresa interessada s'instal·li en el sector sud, on hi ha l'Espai Gironès.

«Podem confirmar que Ikea continua amb la voluntat d'instal·lar un projecte en el mercat de Girona». Així s'expressa un representant de la multinacional sueca del moble en declaracions al Diari de Tarragona, ciutat en la qual el grup ha acabat desestimant la construcció d'un centre comercial. Tot i no concretar terminis, format, ni ubicació, Ikea té en el punt de mira uns terrenys a Salt situats al costat del centre comercial de l'Espai Gironès.

Precisament, la setmana passada la vila va celebrar un ple extraordinari sobre el futur del sector sud. Allà el regidor d'Urbanisme, Alex Barceló, va explicar que tot estava a punt perquè una empresa interessada pugui instal·lar-se en aquesta zona perquè el planejament urbanístic està aprovat des del juliol del 2017.

A finals de 2018, el director de Sostenibilitat d'Ikea, Juvencio Maeztu, va subratllar que la companyia té el focus posat en l'obertura d'un nombre més alt de grans botigues a Àsia, ja que a Europa, on ja compta amb una quantitat «suficient», el grup apostarà per formats «més petits», encara que no deixarà de costat els grans establiments.

Aquesta decisió coincidiria en els dos anuncis fets en els darrers dos anys, en què Ikea ha renunciat al projecte de gran botiga a l'entorn de Perpinyà i que fa uns mesos també va portar a eliminar del seu futur l'establiment de Tarragona. En el cas de les comarques gironines, a més Ikea ha obert un punt de recollida a Riudellots de la Selva.

Ja fa vuit anys que Ikea va anunciar el seu interès a obrir noves botigues físiques a Girona i a Tarragona. De moment, a Catalunya, només n'hi ha tres i totes es troben a la província de Barcelona: a Sabadell, a l'Hospitalet, i a Badalona.

L'interès per establir-se en el mercat de Girona persisteix i l'Ajuntament de Salt explica que ha fet tot els tràmits i en l'aspecte urbanístic ho té tot preparat per acollir aquesta empresa dedicada a la fabricació i venda de mobles i objectes per a la llar.

A més d'Ikea, el consistori va explicar que hi ha altres empreses que estan interessades a establir-se en aquesta zona però per ara no tenen constància que s'hagi arribat a un acord entre les companyies i els propietaris dels terrenys. La pròxima empresa que ­obrirà és Conforama, que s'ubicarà al costat de l'Espai Gironès, on hi ha un hotel, un bufet i un supermercat, entre d'altres.