Una nena de dos anys resulta ferida greu després d'escanyar-se amb una cortina

Una nena de dos anys es troba ingressada a l'hospital Josep Trueta de Girona després d'escanyar-se amb una cortina a casa seva. La nena va quedar ferida greu en el moment dels fets i ahir encara estava al centre sanitari.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona tenen oberta una investigació i tot apunta a un fet accidental i, per tant, no hi hauria cap imputació a la família.

Els fets es van produir aquest dilluns pels volts de les vuit del vespre, en un pis del barri de Sant Narcís. A lloc s'hi van desplaçar els efectius d'emergències (Policia Municipal de Girona, Mossos d'Esquadra i el SEM).

La mare, en el moment dels fets, segons fonts consultades, es trobava en una de les habitacions de l'habitatge i parlava pel telèfon quan es va produir el fatal accident. La petita estaria jugant a una altra estança i es va enredar amb la cortina o algun dels seus elements a la zona del coll. Això li va provocar efectes d'estrangulament. La mare en veure el que succeïa va cridar ràpidament i va sortir a demanar ajuda. Diferents testimonis van alertar els efectius d'emergècies, que s'hi van personar ràpidament.

La menor, de dos anys, va ser atesa en primer terme en un centre sanitari proper i després se la va traslladar a l'hospital Josep Trueta de Girona, en estat greu però el seu pronòstic era estable. Els fets ara s'investiguen per part de la policia però tot apunta a un fet accidental, segons van informar.