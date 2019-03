Les parades d'autobús lluny del Barri Vell segueixen generant controvèrsia

Baixar de l'autobús a l'aparcament del pavelló de Fontajau i arribar a la plaça de Sant Fèlix suposa a un turista que visita Girona caminar un quilòmetre i mig, passant per la passera de Fontajau i vorejar la Devesa. El temps per cobrir el trajecte el marca la velocitat de moviment del turista. Si després vol pujar fins a la Catedral i voltar pel call jueu, al retornar a l'autobús, potser ja no voldrà ni besar el Cul de la Lleona. Baixar a l'estació d'autobusos del parc Central són entre 900 metres i un quilòmetre per arribar a la plaça del Vi. Fontajau i l'estació són els dos punts habilitats on els autobusos turístics han d'aparcar després que l'Ajuntament decidís anul·lar els punts del passeig Canalejas i del carrer Berenguer Carnicer.

Diferents actors vinculats al turisme tenen visions contraposades sobre la mesura d'allunyar els busos del Barri Vell. Hi ha els que qüestionen que l'Ajuntament faci pagar aquest peatge als qui visiten la ciutat i els qui apunten que el turisme d'un dia -o d'unes hores- no convé.

La FOEG apel·la al diàleg i ha reclamat una zona de parada per als busos al Barri Vell -ara només està previst per a escolars- i ha reiterat que s'ha pres la decisió d'anul·lar els aparcaments «sense buscar solucions alternatives que no generin malestar i perjudiquin una part del turisme i l'economia de la ciutat». Afirma que l'opció que ha triat el consistori «afecta molt negativament les persones amb menys mobilitat, com poden ser els turistes d'edat més avançada». I en la sessió plenària de dilluns, el regidor de Ciutadans Manuel Vázquez va acusar l'equip de govern de «perjudicar el turisme i els comerços». La regidora de Turisme, Glòria Plana, va replicar que, al contrari, aposten per un turisme «sostenible, equilibrat, de qualitat i que no perjudiqui ningú: ni comerços ni veïns».



Hotel, «fast-look» i massificació

Mentrestant, alguns hotels i restauradors callen. Aquests turistes que venen en bus, amb l'entrepà i l'ampolla d'aigua a les mans, no gasten. Turisme de «fast-look». De mirada ràpida als quatre edificis històrics i cap a una altra ciutat.

De rerefons, hi ha el debat sobre si el nucli antic està massificat i sobre els efectes d'aquesta presència de turistes sobre els residents. I quines accions està portant a terme el consistori per evitar-ho. I encara falta Temps de Flors. Serà la prova de foc. I la clau la poden tenir les alternartives al trenet i les parades que disposaran quan entrin en funcionament, sigui un nou trenet o petits vehicles sostenibles. Són els que acabaran acostant els turistes. I no serà gratuïtament.

Tot plegat ha causat rebombori i algunes imatges pocs habituals, com grups de turistes badant als plàtans del parc de la Devesa, qui sap si perduts o si gaudint dels arbres centenaris i fent-los fotos per al seu Instagram. També s'han vist autobusos espatllats a la plaça Joan Brossa i a la plaça Poeta Marquina. I guies preguntant on era l'estació d'autobusos.