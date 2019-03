Les persones transsexuals podran tenir el nom sentit als títols de transport de l'ATM

Les persones transsexuals podran incorporar el nom sentit a les targetes de transport del sistema tarifari de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de l'Àrea de Girona. D'aquesta manera, podran sol·licitar l'emissió dels títols com la T12, T-Família, T-Mes o la targeta per persones en situació d'atur, incorporant les seves dades personalitzades. La iniciativa, que s'ha presentat aquest dimecres arran d'un acord entre Generalitat i l'ATM, vol facilitar la incorporació del nom del gènere amb què les persones transsexuals se senten identificades mentre no puguin tramitar el canvi de nom del DNI. És el primer que se signa fora de l'àrea metropolitana de Barcelona i que ofereix més diversitat de títols de transport adaptables.

La incorporació del nom sentit de les persones transsexuals als títols de transport del sistema tarifari de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de l'Àrea de Girona ha estat possible gràcies a l'acord amb les conselleries de Territori i Sostenibilitat i Treball, Afers Socials i Famílies. La directora general d'Igualtat, Mireia Mata, i el president del comitè executiu de l'ATM de Girona, Pere Saló, ho han donat a conèixer aquest dimecres. L'objectiu és facilitar la incorporació del nom del gènere amb què les persones transsexuals se senten identificades mentre no poden tramitar el canvi de nom del DNI.

D'aquesta manera, aquells que ho sol·licitin incorporaran el nom sentit als títols de transport integrat de l'ATM de Girona amb les dades personalitzades. Això inclou les targetes T12, T-Família, T-Mes, Targeta per a persones en situació d'atur, així com de les targetes personalitzades dels ajuntaments gironins que col·laboren amb l'ATM de Girona per a la venda i recàrrega d'aquestes targetes.

Durant l'acte s'ha subratllat que la mesura s'inscriu en les polítiques per "garantir la igualtat efectiva de drets de ciutadania i col·laborar en la implementació de les polítiques per a la igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGBTI".