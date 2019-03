Concentració de suport als encausats per l´ocupació de les vies de l´AVE

Unes 200 persones s'han concentrat aquest dijous al vespre a la plaça del Vi de Girona per donar suport als encausats per ocupar les vies de l'AVE durant el primer aniversari de l'1-O. La protesta forma part de la mobilització '21 raons' en què es demana a la societat que "segueixi al carrer" per "reivindicar el dret a la manifestació". Així ho ha explicat una de les encausades i membre de la Forja, Carla Costa, qui també ha assegurat que "avui som nosaltres, però hi ha moltes altres causes obertes" i per això cal mantenir les mobilitzacions. En la concentració, l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, ha avançat que aquest divendres tots els arrestats per la policia espanyola el gener per aquesta causa oficialitzaran una denúncia col·lectiva per detenció il·legal i lesions.

Dos mesos després de les detencions per part de la policia espanyola als encausats per ocupar les vies de l'AVE a Girona durant l'aniversari de l'1-O, els toca anar a declarar aquest divendres. En total 19 persones estan citades per explicar davant del jutge si van estar presents o no en el tall de les vies del tren durant el primer aniversari de l'1-O i quin paper hi van tenir. Els encausats no han avançat si s'acolliran en el dret a no declarar o no.

El que sí que han anunciat és que tots ells presentaran una denúncia per detenció il·legal, després que el 16 de gener la policia espanyola els arrestés com a part de les diligències prèvies d'investigació pel cas. A més, l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, també presentarà una denúncia per lesions, ja que durant l'arrest els agents li van fer mal al canell.

Aquest dijous al vespre unes 200 persones s'han concentrat davant de la plaça del Vi de Girona en suport als 19 encausats. Es tracta d'una de les mobilitzacions que formen part de la campanya '21 raons', creada per acompanyar als encausats fins a la seva declaració.

Precisament una de les persones que aquest divendres està citada a declarar davant del jutge és Carla Costa. La també membre de la Forja ha defensat que "la gent segueixi al carrer" per "reivindicar el dret a la manifestació". "Manifestar-se és un dret i no un delicte", ha remarcat Costa.

A més, Costa ha animat a la gent que segueixi participant en les mobilitzacions perquè "avui som nosaltres, però hi ha moltes causes obertes" i ha assegurat que cal defensar-les.

Durant la concentració s'ha llegit un manifest en suport als encausats. En ell han recordat que la campanya de recollida de signatures perquè Adif retiri la denúncia segueix activa. Per això han demanat que tots aquells qui no hagin signat, ho facin.

De cara a aquest divendres hi ha prevista una nova concentració davant dels Jutjats de Girona a primera hora del matí. En ella, els encausats presentaran als mitjans de comunicació la denúncia col·lectiva contra les detencions del 16 de gener i posteriorment entraran als jutjats. Una vegada dins, cada un d'ells decidirà si declara o no.