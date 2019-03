Guanyem Girona signa un codi ètic que limita sous i exigeix coherència amb el programa

Guanyem Girona ha signat un codi ètic que permet fer fora els regidors que no siguin coherents amb el contingut del programa electoral de la formació. Aquest és el sisè d'un total de deu punts que la coalició liderada per Lluc Salellas ha proposat per mostrar la "màxima transparència" envers als gironins.

La formació també es compromet a que cap regidor repetirà mandat més de dues vegades consecutives, i limita els sous a, com a màxim, tres vegades el salari mínim interprofessional en cas d'estar a govern, i a dues vegades i mitja si els edils acaben a l'oposició. A més, els regidors també es comprometen a no acumular càrrecs institucionals, més enllà dels que deriven de l'activitat municipal, com el Consell Comarcal o la Diputació. Guanyem Girona també es compromet es no tenir deutes amb entitats financeres i renuncia a regals i privilegis.