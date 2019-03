Buch defensa les càrregues del 6-D a Girona contra l´acte antifeixista

El conseller d'Interior, Miquel Buch, sosté que el dispositiu policial del 6-D a Girona va estar "ben dimensionat, planificat i executat". Aquell dia, als voltants de la plaça U d'Octubre, es van arribar a mobilitzar fins a 50 equips d'antiavalots (entre ARRO i Brimo) i catorze efectius de seguretat ciutadana dels Mossos.

En una resposta parlamentària, Buch subratlla que les dues càrregues policials que hi va haver –totes, contra els manifestants "antifeixistes i sobiranistes"- tenien raó de ser. "Es van autoritzar per dispersar-los", recull el conseller. Interior diu que els concentrats, que protestaven contra l'acte organitzat per Borbonia i Vox en defensa de la Constitució, van llançar "pirotècnia, ampolles de vidre, globus, ous plens de pintura" i una "pedra de grans dimensions" contra els agents. I que segons els consta, dotze Mossos i dos manifestants van acabar ferits.

Un manifestant ferit durant les càrregues. Foto: Marc Martí.

Catalunya En Comú-Podem (CatECP) va interpel·lar directament el conseller d'Interior sobre el 6-D mitjançant una pregunta parlamentària. Se li demanava que respongués per escrit sobre "les expectatives d'assistència i d'actuació" del dispositiu de seguretat que es va desplegar a Girona.

Aquell dia, les associacions Borbonia i Caminem Junts-Respeto y Convivencia, juntament amb el partit ultradretà Vox, havien convocat un acte en defensa de la Constitució a la plaça U d'Octubre de Girona. I els CDR, Arran, la Plataforma Antifeixista Gironina i altres entitats sobiranistes van manifestar-se per intentar impedir la concentració.

A la seva resposta, el conseller diu que "l'objectiu principal" del dispositiu policial era doble: "garantir el dret de manifestació dels grups unionistes" i també "evitar possibles enfrontaments" amb els grups "de signe contrari" que havien muntat la contramanifestació.

En total, assenyala el conseller, per part dels Mossos d'Esquadra, l'operatiu va arribar a mobilitzar 28 equips de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), 22 de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos d'Esquadra, catorze efectius de seguretat ciutadana i dos de l'Àrea de Mediació. Això, sense comptar els agents que hi va destinar la Policia Municipal de Girona.

Desplegament policial. Foto: Marc Martí.

600 manifestants

A la resposta parlamentària, el conseller d'Interior explica que, quan hi va haver la primera de les càrregues policials, hi havia cap a 600 manifestants antifeixistes en un dels laterals de la plaça U d'Octubre. Eren cap a quarts de deu del matí i l'espai estava custodiat per una línia policial.

L'escrit subratlla que, entre els manifestants, n'hi havia alguns "encaputxats i amb tapaboques". "Aquestes persones van començar a trencar i arrencar les tanques de contenció del dispositiu; en aquell moment es va autoritzar l'actuació per dispersar els manifestants", diu el conseller. A la resposta parlamentària, Interior explicita que aquesta càrrega va deixar quatre agents ferits i que hi va haver un detingut "per haver llançat una pedra de grans dimensions contra la línia policial".

Detenció d'un manifestant durant les càrregues.

El conseller recorda que, cap a quarts d'onze, quan els qui anaven a l'acte en defensa de la Constitució van començar a arribar a la plaça U d'Octubre, hi va haver "insults i crits entre els dos grups antagònics quan l'unionista va acostar-se a la tanca per provocar l'antifeixista". "Tot seguit, persones encaputxades del grup antifeixista van iniciar llançaments de pirotècnia, ampolles de vidre, globus i ous plens de pintura contra els agents", recull la resposta parlamentària.



Segona càrrega

"Quan va començar el parlament unionista, el grup antifeixista va continuar amb llançaments d'objectes i ampolles de vidre contra els agents", diu el conseller d'Interior. I hi afegeix, en relació a la segona de les càrregues policials: "Per aquest motiu es van dispersar els concentrats, amb un resultat de cinc agents ferits".

A la resposta, Miquel Buch també recorda que, un cop acabat l'acte de Vox i Borbonia, uns 400 manifestants antifeixistes i sobiranistes es van concentrar a prop de la comissaria de Vista Alegre, on es trobava arrestat el detingut. "Van llançar pirotècnia i ous de pintura als agents i van intentar traspassar la línia policial de seguretat", diu l'escrit.

Marc Martí.

En total, sumant tots els "incidents" d'aquell 6-D, la conselleria d'Interior explica que "van resultar ferits dotze agents dels Mossos d'Esquadra i dues persones més" –en referència als manifestants- "que van ser ateses pels serveis mèdics". Aquest balanç, però, contrasta amb el que va donar Sanitaris per la República, que va dir que havia atès 42 manifestants.

Segons conclou el conseller d'Interior, l'operatiu policial del 6-D als voltants de la plaça U d'Octubre de Girona era el que pertocava. "Es considera que el dispositiu va estar ben dimensionat, planificat i executat", recull Buch a la resposta parlamentària.