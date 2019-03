El carrer de la Creu de Girona tindrà un carril bici

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona d'aquest divendres ha aprovat l'inici i la convocatòria de la licitació de la contractació de les obres del carril bici i el camí escolar del carrer de la Creu. Les actuacions tenen un pressupost base de licitació de 202.586,09 euros, tot i que probablement es rebaixarà per la competència entre les empreses que presenten una oferta. La durada màxima prevista dels treballs és de sis mesos un cop comenci l'execució de les obres, si no hi ha entrebancs i pròrrogues.

Els treballs suposaran l'eliminació d'un dels carrils de circulació en el tram de la Creu entre la carretera Barcelona i el carrer Joan Maragall. Una zona on, molts cops, hi ha algun cotxe en doble fila que acaba provocant, precisament que, parcialment només hi hagi habilitat un carril per al trànsit de vehicles.

L'objecte de les obres és la implantació d'un carril bici al carrer de la Creu amb l'objectiu de pacificar el trànsit rodat. La creació d'aquesta via pedalable suposarà el desplaçament dels aparcaments de la vorera que toca a l'escola Doctor Masmitjà cap al centre de la calçada i, per tant, es reduirà l'espai del carrer destinat a vehicles.

A més, s'ampliaran les voreres en els xamfrans i encreuaments dels vials, avançant els passos de vianants adaptats i, per tant, reduint encara més l'espai de calçada destinada al trànsit rodat, que passarà a tenir un sol carril de circulació. Les dues bandes d'aparcaments s'organitzaran en línia i es reservaran unes illetes de protecció de vianants entre el carril de trànsit rodat de vehicles a motor i el carril bici.

La finalitat principal d'aquestes actuacions és, per una banda, definir un itinerari segur per als infants que van a l'escola Doctor Masmitjà i, per l'altra, implantar un nou tram de carril bici a la ciutat, ubicat al carrer de la Creu, que connecti amb el carril bici del parc Central, tal com ha explicat el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Via Pública i Mobilitat, Joan Alcalà.

De fet, el projecte neix com a conseqüència de l'estudi del camí escolar segur de l'escola Doctor Masmitjà, que previst en el Pla de mobilitat urbana de Girona i redactat durant el 2017. Les actuacions que s'executaran tenen en compte part de les propostes incloses dins del pla. A més, l'Ajuntament de Girona acompanyarà el centre educatiu en el desenvolupament d'una sèrie de bones pràctiques en matèria de mobilitat sostenible, moltes de les quals incloses dins del projecte School Chance.