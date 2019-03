El PPC demana a la JEC que l'Ajuntament de Girona tregui la pancarta dels polítics presos

El PPC ha entrat una petició a la Junta Electoral demanant faci treure la pancarta de suport als polítics empresonats de l'Ajuntament de Girona, els llaços grocs i les estelades de les dependències i equipaments públics i dels carrers de la ciutat. La portaveu del partit a Girona, Concepció Veray, va fer la petició a l'alcaldessa, Marta Madrenas, aquest dimarts però "com que no ha atès la petició" ha decidit elevar el cas a l'organisme electoral per demanar-li que actuï. Veray considera que, deu dies després de la dissolució del Congrés i de la convocatòria d'eleccions, la pancarta que hi ha a la façana del consistori i el llaç groc que l'acompanya "vulneren l'obligat principi de neutralitat" i "almenys quatre resolucions de la Junta Electoral Central".