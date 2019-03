Detingut a Madrid un gironí membre del secretariat nacional de l'ANC que no va anar a declarar a un jutjat

La Policia Nacional ha detingut a Madrid el jove gironí Jordi Alemany, membre del Secretariat Nacional de l'ANC que tenia una ordre de detenció per no haver-se presentat a declarar al jutjat d'instrucció número 4 de Girona com a investigat per les protestes de l'aniversari de l'1-O a la capital gironina, segons fonts de l'entitat sobiranista.



Les mateixes fonts han indicat que els agents l'han detingut al costat de l'escenari que l'assemblea està muntant amb motiu de la manifestació convocada per aquest dissabte a la tarda a la capital espanyola. Alemany estava citat a declarar el passat 7 de març, però va decidir no presentar-se davant del jutge. Està denunciat pels Mossos d'Esquadra per desordres públics, ultratge a la bandera, danys i delicte lleu de lesions per suposadament formar part del grup de manifestants que van entrar a la seu de la Generalitat i van despenjar la bandera espanyola.



Alemany és el primer investigat que va ser citat pel jutjat 4 de Girona per les mobilitzacions durant l'aniversari del referèndum de l'1 d'octubre en aquesta ciutat. Després de no presentar-se a declarar, el jutge va ordenar que fos arrestat i conduit al jutjat.



En el seu compte de Twitter, Alemany ha confirmat la detenció i ha dit esperar sortir "aviat" per poder-se manifestar a la tarda "amb els companys de l'ANC". "No podem cedir davant la repressió, hem d'assumir que la independència trenca amb les seves idees i desobeir-les", ha afegit.





Desitjo sortir aviat i poder-me manifestar amb els companys d'@assemblea. No podem cedir davant la repressió. Hem d'assumir que la independència trenca amb les seves lleis i desobeir-les. — Jordi Alemany (@Alemanyr) 16 de marzo de 2019