Detecten a Girona menys bosses de processionària als arbres que altres anys

Algunes clíniques veterinàries de la ciutat de Girona han atès ja alguns gossos que han llepat erugues de la processionària del pi i han perdut part de la llengua. Cada any hi ha casos de mascotes que pateixen les conseqüències d'aquest insecte. L'Ajuntament treballa durant tot l'any per evitar al màxim la seva presència. Enguany, assegura que, per ara, ha detectat una presència menor d'aquesta eruga que l'any passat. «S'ha apreciat una disminució substancial de la presència de bosses de processionària. Aquest fet el corrobora la disminució d'avisos que ens fa arribar la ciutadania actualment», indiquen font municipals de l'àrea de Sosteniblitat.

En concret, segons l'Ajuntament, s'han realitzat tasques de retirada manual de bosses de processionària durant els primers mesos de l'any, a la rotonda riera Bugantó, al carrer del Pla Guillem, al carrer d'Ullastre i al carrer de Joan Salvat Papasseit. I insisteixen a especificar que es tracta d'una «quantitat molt per sota que en anys anteriors». Això sí, apunten que «fins a mitjans de març -per tant, fins a la data d'avui- s'haurà d'estar alerta en la detecció de bosses de processionària i actuar ràpidament en la seva retirada».

L'efectivitat de l'endoteràpia

A finals de la tardor -entre els mesos de setembre i novembre-, quan les erugues són petites i comencen a formar les bosses, l'Ajuntament realitza un tractament d'endoteràpia per eliminar les erugues quan aquestes comencen a alimentar-se de les fulles dels pins.

L'endoteràpia, segons el consistori, «s'acosta al 100% d'efectivitat» i és un mètode de tractament que consisteix a injectar producte fitosanitari directament en el sistema vascular de la planta. La brigada municipal tracta pins i cedres situats a l'escola Montfalgàs, als jardins del doctor Narcís Figueres, a l'escola de Montjuïc, a l'escola de la Font de l'Abella, a la plaça Assumpció, al carrer dels Bastiments, al parc Central, al passeig Arqueològic, als jardins de Pedret, a la pista de bàsquet situada al carrer Sebastià amb el carrer Enric Marquès, a l'escola Mare de Déu del Món, a l'escola Cassià Costal, a l'escola Annexa, a l'escola Balandrau i als jardins de les Pedreres.

D'altra banda, diferents empreses privades actuen en punts del parc de Migdia, a l'avinguda de Lluís Pericot davant de l'escola Pla de Girona, al carrer de Bru Barnoya entre les vies del tren i l'escola Cassià Costal, al carrer de Mossèn Baldiri Reixac, al carrer de la Creu amb el carrer de Barcelona, a la pujada de la Creu de Palau, al carrer del Pla Guillem, carrer d'Oviedo -al costat de les vies del tren- i la plaça de Fra Ignasi Barnoya.