Surt en llibertat el gironí membre del secretariat de l'ANC detingut a Madrid

El secretari nacional de l'ANC Jordi Alemany, que va ser detingut aquest dissabte a Madrid, ha quedat en llibertat i el jutge de guàrdia de la capital espanyola li ha indicat que es presenti dimarts al jutjat d'instrucció número 4 de Girona, segons han explicat fonts de l'entitat. Alemany tenia una ordre de detenció per no presentar-se a declarar al jutjat com a investigat per les protestes de l'aniversari de l'1-O a la capital gironina. Està denunciat pels Mossos d'Esquadra per desordres públics, ultratge a la bandera, danys i delicte lleu de lesions per suposadament formar part del grup de manifestants que van entrar a la seu de la Generalitat i van despenjar la bandera espanyola.

Alemany va ser detingut per la Policia Nacional aquest dissabte al migdia, hores abans de la manifestació contra el judici de l'1-O que es va fer a la capital espanyola. Segons l'entitat, durant la seva detenció ha passat per dues comissaries i aquest diumenge ha passat a disposició judicial als jutjats de la plaça de Castella. Quan n'ha sortit, l'esperaven la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i el vicepresident, Pep Cruanyes.

Fonts policials van explicar aquest dissabte que la detenció es va produir quan van identificar Alemany per haver intentat treure una bandera i una pancarta a un participant en una manifestació que hi havia al centre de Madrid. Un cop identificat, van comprovar que hi havia un requeriment per part del jutjat gironí i el van detenir. Aquest dissabte al migdia, una dotzena de persones amb una pancarta de la Falange Española Digital es van manifestar pel passeig del Prado, prop de l'escenari on es faran els parlaments al final de la marxa contra el judici de l'1-O.

Alemany és el primer investigat que va ser citat pel jutjat 4 de Girona per les mobilitzacions durant l'aniversari del referèndum de l'1 d'octubre en aquesta ciutat. Després de no presentar-se a declarar, el jutge va ordenar que fos arrestat i conduit al jutjat.