La Fiscalia arxiva la investigació contra Madrenas per l´1-O

La Fiscalia Superior de Catalunya ha arxivat la investigació contra l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, per donar suport al referèndum de l'1-O. La causa estava oberta per prevaricació, desobediència i altres delictes penals com malversació de diners públics. Inicialment era la fiscalia de Girona qui investigava Madrenas però el cas va acabar passant a mans de la Fiscalia Superior quan l'alcaldessa es va convertir en diputada i, per tant, en aforada.

El 13 de juny passat va declarar en el marc d'aquesta investigació. Fins ara, la fiscalia ha arxivat les causes als alcaldes de Santa Coloma de Farners, Puigcerdà, Olot i Palafrugell però ha resolt querellar-se contra l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Lluís Sais, per desobediència i prevaricació.