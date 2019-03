Els hotelers critiquen el canvi de lloc dels busos sense preveure les conseqüències

Els hotelers i els responsables de restaurants de Girona no veuen bé el trasllat de les parades d'autobusos turístics tal com s'ha fet. Josep Carreras, el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, que engloba les dues activitats turístiques, lamenta que s'hagi decidit fer el canvi d'ubicació dels autobusos "sense preveure les conseqüències negatives" que això pot tenir. Des de principis de març els autobusos ja no aparquen als carrers Berenguer Carnicer ni al passeig Canalejas i estan obligats a fer-ho a l'aparcament de Fontajau o a l'estació ''autobusos.

Carreras explica que abans de fer pública una valoració sobre el canvi de lloc, volien copsar les reaccions i assenyala que "si n'hi ha dos o tres de positives" han vist que "n'hi ha el triple que són negatives". "El nostre sector busca tenir bona relació amb tothom els que viuen a Girona i els que viuen per Girona i sembla que només s'ha tingut en compte els que hi viuen", critica en referència als veïns del Barri Vell.

El representant del sector explica que fa aproximadament un any, quan es va començar a parlar del Pla estratègic -que entre altres inclou el trasllat de les parades dels autobusos- es buscava "solucionar un problema" i que els hotelers i els restauradors van fer-hi propostes però considera que no s'han tingut en compte.

Tot i que no ho esmenta, el "problema" seria la massificació dels visitants al Barri Vell. Carreras exposa que "si amb la mesura volien reduir un 20 o un 30% el nombre d'autobusos, es poden trobar que els eliminem tots de cop". I explica que hi ha tour operadors que ja s'estan fent enrere a l'hora d'incloure la capital gironina en les seves rutes, que hi ha establiments del Barri Vell que ja tenen menys facturació i algun que, fins i tot, ha reduït la plantilla.

I, malgrat que els qui venen en bus només ho fan un dia o unes hores, considera que aquest turisme també és important per a la ciutat: "Sabem que n'hi ha molts que els hi serveix de tastets i que repeteixen més tard. És com en una parada d'embotits: et deixen degustar i alguns acaben comprant el fuet", indica Carreras. En aquest sentit, afirma que aquests visitants "fan una publicitat gratuïta en un moment en què l'administració potser no es pot permetre tantes despeses en promoció de la ciutat, a banda de fer-ho en moments com Temps de Flors".



Les propostes

El president dels hotelers afirma que no està en contra de la mesura ni vol que es "retiri", però considera que ha de "millorar". "Cal que es faci organitzadament i correctament", insisteix. "No pot ser que es decideixi que parin a Fontajau només perquè hi ha un aparcament gran. I la gent gran, els nens o les persones amb dificultat de moviments?", es pregunta. En aquest sentit, remarca que havien proposat que hi hagués lavabos, amb personal de neteja, una millora en els accessos, més seguretat i millor il·luminació. Una altra proposta era que es donés un marge entre deu minuts i un quart d'hora per aparcar on es feia fins ara per deixar pujar i baixar els turistes, amb un agent cívic que els informés i preguntes diferents aspectes sobre el lloc on s'allotgen o de quin país són.