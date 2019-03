La FPdGi suspèn la reunió del Patronat presidida pels reis d'Espanya que s'havia de celebrar al juny a Girona

El monarca espanyol, Felip VI, arribant aquest 28 de juny del 2018 al Mas Marroch de Vilablareix per a presidir l´entrega dels Premis FPdGi Cedida per la Fundació FPdGi a l'ACN

La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) ha suspès la reunió del Patronat que s'havia de celebrar al juny i que havien de presidir els reis d'Espanya, Felip VI i Letizia. Fins ara aquesta trobada –on s'aproven els comptes anuals de l'entitat- se celebrava a Girona i es feia coincidir amb l'acte anual d'entrega dels premis. Aquest any, però, per decisió de la mateixa FPdGi, la reunió no es farà. L'entitat vincula la decisió al fet que aquest 2019 l'entrega dels guardons s'ha traslladat a Barcelona, per commemorar el desè aniversari de la fundació, i que l'acte se celebrarà al novembre. Davant la dificultat per quadrar agendes –a la FPdGi hi ha fins a 88 patrons- i com que a la reunió de l'estiu aquells afers que s'hi tractaven eren més de caràcter tècnic, la fundació ha decidit suspendre la reunió i permetre que els patrons deleguin el vot.

La FPdGi, que fomenta l'emprenedoria entre els joves, celebrava fins ara dues reunions anuals del Patronat. Unes trobades on hi assisteixen els 88 patrons de l'entitat i que sempre han presidit els reis d'Espanya (en la seva condició de presidents d'honor de la FPdGi).

La primera reunió del Patronat es feia a finals de juny a Girona, coincidint amb l'acte d'entrega dels premis anuals, i servia per aprovar els comptes de l'entitat. La segona reunió es fa al desembre a Madrid, al Palau Reial, i serveix per debatre i aprovar aspectes més estratègics.

Aquest 2019, però, la reunió del Patronat que s'havia de celebrar al juny a Girona no es farà. La FPdGi ha decidit suspendre-la. Segons expliquen des de l'entitat, en aquesta decisió hi ha tingut molt a veure el fet que, aquest any, els Premis FPdGi se celebrin a Barcelona, i que l'acte d'entrega s'hagi traslladat al mes de novembre.

Això feia que, a diferència d'altres anys, a finals de juny a Girona només s'hi hagués de celebrar la reunió del Patronat. Fonts de l'entitat expliquen que l'aprovació dels comptes és una decisió més aviat de caràcter tècnic i que, a més, tots els patrons estan informats puntualment -de fet, cada setmana- sobre l'estat en què es troben els números de la FPdGi (que se sotmeten a auditories constants).



Delegar el vot



Davant d'això, i de la dificultat per quadrar agendes –l'entitat té 88 patrons- la FPdGi ha decidit suspendre la reunió del juny. I donar l'opció que aquells patrons que vulguin puguin delegar el vot (tant si és a favor com en contra) en la figura del president, Francisco Belil.

De totes maneres, però, aquesta decisió també arriba després que l'any passat, i per primer cop, la FPdGi hagués de traslladar el lliurament dels guardons fora de Girona. La gala es va fer al Mas Marroch de Vilablareix, propietat dels germans Roca, després que l'Ajuntament es negués a cedir l'Auditori a l'entitat amb el pretext que s'hi feien obres.

A més, el consistori ja s'ha mostrat obertament en contra de la presència de Felip VI a la ciutat, arran del discurs que el monarca va fer després del referèndum. I el ple de l'Ajuntament, de fet, el va declarar per majoria persona 'non grata' a la ciutat.



Al novembre, reunió

La del juny no serà l'única reunió del Patronat de la FPdGi que patirà canvis aquest 2019. Com que l'entrega dels premis se celebra a finals de novembre, l'entitat vol avançar la trobada que se celebrava al desembre a Madrid i traslladar-la a Catalunya. De moment, però, no desvetlla si aquesta reunió –que solen presidir els monarques espanyols- se celebrarà a Barcelona (on es farà la gala) o bé a Girona o en alguna altra ciutat.

Sí que a finals de maig o principis de juny la FPdGi té previst fer un acte a Girona. En concret, la reunió del jurat i l'anunci del nou Premi Internacional: l'únic que no té dotació econòmica i que s'incorporarà a les diferents categories dels guardons (Arts i Lletres, Empresa, Social i Recerca Científica).

De moment, en una gira que fa arreu de la geografia espanyola, l'entitat ja ha anunciat tres dels guardonats d'aquest 2019 (Empresa, Arts i Lletres i Social). El proper dia 27, desvetllarà qui s'enduu el Premi de Recerca Científica a Santiago de Compostel·la.

Els premis distingeixen la trajectòria de joves d'entre 16 i 35 anys –nascuts o residents a Espanya- en diferents disciplines. Aquest any, la dotació dels guardons es dobla i serà de 20.000 euros.

Segons indiquen des de la FPdGi, en tots aquests actes de proclamació, l'entitat convida els monarques espanyols per si volen assistir-hi. I per tant, la Fundació també ho farà quan anunciï a Girona qui s'endurà el nou Premi Internacional. A partir d'aquí, la decisió d'anar-hi o no serà de la Casa Reial.