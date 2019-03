La Junta Electoral dona 48 hores a Girona i Salt per retirar pancartes

La Junta Electoral de Zona ha donat 48 hores als Ajuntaments de Girona i Salt perquè retirin les pancartes en suport als presos i els llaços grocs de les façanes dels consistoris. La resolució estima en part les denúncies que li van fer arribar el PPC i Cs i sosté que "amb independència del pensament polític" que ostentin els partits que governen, cal preservar "la imparcialitat de l'Administració".

Davant les eleccions del 28-A, la junta electoral també ordena que es retirin els símbols i pancartes que hi pugui haver en col·legis electorals. Però en aquest cas, permet que hi puguin ésser fins a la mitjanit del 26 d'abril (quan comenci la jornada de reflexió). Per contra, la resolució desestima que les estelades, els llaços grocs i les pancartes es despengin d'altres equipaments municipals o dels carrers. La portaveu del PPC a l'Ajuntament de Girona, Concepció Veray, celebra la resolució i demana a l'alcaldessa Marta Madrenas que "compleixi la llei, acati la resolució i retiri la pancarta d'una vegada per totes".