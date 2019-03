Comença l´enderroc de l´antiga Sala de Ball i de Merkalzados

Les màquines ja han iniciat l'enderroc dels immobles que havien acollit la històrica Sala de Ball i la botiga Merkalzados de Girona, al carrer riu Güell. Es tracta d'una operació que s'està fent molt a poc a poc i que ha de culminar amb la construcció d'un bloc d'habitatges amb locals comercials als baixos.

La demolició de les dues naus va iniciar-se a meitat del mes de gener amb la prospecció del subsòl i amb la retirada de material de l'interior de les dues edificacions per aconseguir fer unes tasques d'enderroc més netes. Des de fa uns dies, les màquines estan tirant a terra la part no visible de la nau que ocupava l'establiment de sabates, però encara queden dretes les parets.

El grup Sorigué, la societat promotora integrada per una vintena d'empreses però amb seu principal a Lleida, ja està fent els tràmits previs amb l'Ajuntament per obtenir la llicència per a la construcció de pisos un cop tiri a terra la Sala de Ball i Merkalzados. La intenció serà pràcticament encadenar les dues actuacions.

El bloc d'habitatges farà exactament la mateixa alçada que l'edificació que hi ha al costat, o sigui, baixos i quatre plantes, a més d'aparcaments al subsòl.

La idea que aquest espai, que antigament havia acollit els tallers de Can Sarassa, s'acabés convertint en un bloc de pisos feia temps que s'especulava, però no va ser fins a finals del mes de desembre de l'any 2017 que l'activitat a la Sala de Ball va abaixar la persiana per sempre. En aquells moments, els cartells d'Euphoria delataven que l'immoble funcionava com a discoteca. Va ser una de les múltiples activitats que s'hi van portar a terme. Molts cops lligades a la música i també als espectacles, com per exemple: festes de cap d'any, campionats de jocs d'ordinador, gales de bellesa i benèfiques, desfilades de moda, combats de kick-boxing, trobades de solters o concerts multitudinaris.