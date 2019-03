Girona fa una prova pilot de mediació de conflictes en zones d'oci nocturn

L'Ajuntament de Girona engega avui una prova pilot de mediació en zones d'oci nocturn de la ciutat.

La iniciativa es portarà a terme des de la matinada d'avui fins al dia 8 de juny, cada dijous i divendres de la una a les sis de la matinada.

L'acció es portarà a terme en aquelles zones del terme municipal en què coexisteixen una major concentració d'habitatges i locals d'oci nocturn.

Segons informa el consistori en un comunicat, durant el període de la prova pilot, dues parelles de persones mediadores faran actuacions amb la voluntat de prevenir, gestionar, transformar i resoldre possibles conflictes relacionats principalment amb aldarulls i actes d'incivisme a la via pública.

Aquests professionals, coordinats amb la Policia Municipal, es posaran en contacte amb establiments d'oci nocturn per presentar-los aquest servei amb l'objectiu de col·laborar conjuntament per detectar possibles fonts de conflictes actuals i proposar accions correctives per resoldre i prevenir-ne de futurs.



Diàleg i entesa

Les quatre persones mediadores treballaran per promoure la comunicació, l'entesa, el diàleg i l'apropament entre les persones i/o entitats enfrontades en conflictes de diversa naturalesa durant la nit i conèixer els factors que predisposen i les causes que generen aquests conflictes que afecten la convivència nocturna entre l'activitat dels locals d'oci nocturn i la resta d'habitants del municipi.

Queixes i conflictes

Els mediadors d'oci nocturn prioritzaran dues àrees d'activitat complementàries: les queixes i els conflictes. Per una banda, les queixes per sorolls, incivisme, mobiliari i estructures viàries deteriorades, brutícia, etc.i, per l'altra banda, els possibles conflictes entre locals d'oci nocturn i els veïns, els causats en la via pública pels seus usuaris i usuàries, etc.

També es realitzaran tasques d'observació de la via pública per detectar problemes estructurals que causen conflictes o en poden causar en un futur.

L'objectiu més important de la tasca d'observació, segons diu l'ajuntament, és poder veure la situació de la població i dels locals d'oci durant la nit, entendre millor perquè es produeixen conflictes i proposar solucions que puguin ajudar a evitar que conflictes actuals es segueixin produint.