Josep Maria Matamala, candidat al Senat de JxCat per Girona

L'empresari Josep Maria Matamala serà el cap de llista de JxCat al Senat per Girona. Amic de Carles Puigdemont, va acompanyar l'expresident a Brussel·les l'octubre del 2017 durant l'inici de l'"exili", i continua residint a Waterloo. Militant des del 1977 de CDC, i més conegut amb el sobrenom de 'Jami', Matamala va ser regidor de CiU a l'ajuntament gironí del 1987 al 1995, per després ser-ne portaveu. La seva pròpia filla i la portaveu adjunta de JxCat al Parlament Gemma Geis ho han confirmat a Twitter. El candidat de JxCat al Senat per Barcelona és l'exconseller de Cultura Lluís Puig, també "exiliat" a Waterloo.

JxCat ha fet públiques les seves llistes per a les pròximes eleccions. La llista del Senat estarà encapçalada per Matamala, tot i que el partit ja havia comunicat a l'actual senador Joan Bagué que repetiria com a cap de llista. L'alcalde de Porta de la Selva i president de l'AMI, Josep Maria Cervera serà el número 2 i tancarà la llista una dona, el nom de la qual encara està per confirmar.

La llista del Congrés estarà encapçalada per Jaime Alonso Cuevillas, Sergi Miquel, actual diputat al Congrés. Marina Geli, ex consellera de Salut del PSC, serà la número 2. David Coromina, president del Partit Demòcrata a la Garrotxa i un dels precandidats que va decidir l'assemblea comarcal, al costat de Jordi Xuclà, a qui va guanyar per només un vot. Fani Caravellido, presidenta del PDeCAT al Gironès i regidora a Salt serà la número 5 i la llista la tancarà Ramon Cotarelo, que fa uns mesos que viu i està empadronat a Girona.