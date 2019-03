El periodista i escriptor català Miquel Fañanàs s'incorpora a la llista del PSC a Girona

El periodista i escriptor català, Miquel Fañanàs serà a la llista del PSC a Girona i ocuparà el número 14. La regidora socialista Sílvia Paneque, que encapçala la candidatura, ha explicat que és "el primer dels suports per presentar una llista solvent i forta per canviar les coses a Girona".

Els socialistes destaquen que Fañanàs "ha demostrat excel·lència en el seu ofici" i ha guanyat diferents premis com a novel·lista i periodista. A més també ha estat regidor durant tres mandats amb l'alcalde Quim Nadal. "Em consta que té totes les ganes del món d'ajudar-nos a portar el canvi que tant necessita la ciutat", ha afirmat Paneque.

El PSC de Girona es presenta amb "la voluntat de guanyar les eleccions amb força". És per aquest motiu que presentaran 14 noms, que són els que marquen la majoria absoluta, "potents i preparats" per governar la ciutat. Miquel Fañanàs serà el darrer nom d'aquests 14 per testimoniar el seu suport al projecte municipal socialista.

"Em sento partícip d'un projecte que defensa la millora del benestar dels ciutadans i ciutadanes d'una Girona integradora, i que ha reivindicat i reivindica un treball continuat per una ciutat de tots i totes", ha explicat Fañanàs. El periodista ja havia estat a la presentació dels 40 anys del PSC juntament amb Joaquim Nadal, on tots dos van coincidir a assenyalar que el gran canvi de Girona durant els anys vuitanta i noranta era un llegat representat per Sílvia Paneque a l'actualitat. En aquesta línia, Fañanàs ha subratllat que el projecte de Paneque és el de "l'atenció diària a les petites coses, però també als grans projectes que resten pendents, i tot plegat amb un escrupolós respecte institucional".

D'altra banda, Paneque ha volgut subratllar que la presència de Fañanàs a la llista del PSC de Girona "és una notícia excel·lent perquè és bo sumar l'experiència, el talent i el coneixement a l'Ajuntament d'una persona amb una trajectòria impecable; i, alhora, també és bo per als socialistes de Girona que, d'aquesta manera, recuperem un altre dels noms de referència que ha tingut i té la nostra Agrupació". Paneque s'ha mostrat confiada "que s'està recuperant una majoria sòlida a favor d'un govern de canvi, que ho sigui de consens, de moderació i de progrés". La portaveu dels socialistes de Girona ha volgut subratllar que "Fañanàs és una de les persones que més coneix la ciutat i l'Ajuntament i ens honora que ens faci costat".

Miquel Fañanàs ha col·laborat en diverses publicacions periòdiques, entre les quals destaquen diferents diaris de la premsa local i nacional. Ha publicat diferents llibres i ha guanyat premis literaris com el Just M. Casero, el Ciutat d'Olot de novel·la, el Premi Nèstor Luján de novel·la històrica o el Bonmatí de periodisme. Entre 1987 i 1999, Fañanàs va ser regidor a l'Ajuntament de Girona durant tres mandats amb Joaquim Nadal. Va ser el màxim responsable de l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Institucionals entre el 1987 i el 1995, i després va ocupar el càrrec de regidor delegat de Via Pública i Seguretat, Trànsit, Cooperació, Publicacions i Servei de premsa i informació fins al 1999.

Miquel Fañanàs és una persona que ha dedicat la vida a l'ofici d'escriure i té una extensa experiència a diferents governs municipals. Pels socialistes una de les àrees que és necessari canviar més a l'Ajuntament és la de comunicació "per tal de tenir un consistori que tingui una cura finíssima a tenir una presència pública institucional" i "que transmeti un missatge clar de la casa de la vila com la casa del conjunt de la ciutadania sense excepcions". Miquel Fañanàs, a més, s'ha integrat a l'equip de Paneque de fa mesos i treballa conjuntament amb el PSC per presentar una llista oberta, forta, transversal i de ciutat a Girona.