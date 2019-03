Salt bonifica l'IBI a 34 propietaris per cedir pisos per a lloguer social

L'Ajuntament de Salt ha bonificat un 50% de l'Impost de Béns Immobles (IBI) a 34 propietaris que han cedit els seus habitatges per incloure'ls dins la borsa de lloguer social durant l'any 2019. Una xifra que per a l'equip de govern encara «és insuficient» però que ha crescut respecte al 2015, quan hi havia 22 pisos.

Així ho va explicar el regidor d'Acció Social, Ferran Burch (IpS-CUP), durant el ple de dilluns, en el qual es van aprovar les bonificacions, que en total ascendeixen fins als 3.546 euros. La mesura va comptar amb els vots favorables de tots els grups municipals, excepte de la regidora Isabel Alberch (ERC), que per motius personals no va poder assistir al ple.



Destinat als estudiants

D'altra banda també es va aprovar la bonificació d'un 50% de l'IBI al propietari que ha llogat un pis a estudiants. Tres altres habitatges van ser rebutjats perquè havien estat beneficiaris d'aquesta percepció durant tres anys, el màxim permès.

Aquesta acció pretén atraure a viure a la vila estudiants universitaris i de cicles formatius de grau superior, ja que Salt compta amb diferents centres educatius com són la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES), l'Escola Universitària ERAM i la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED).

Aquestes dues mesures no són noves, sinó que van ser impulsades durant el mandat de CiU i han continuat amb el govern actual format per ERC i Independents per Salt-CUP. Els grups de l'oposició van veure favorable continuar amb aquestes accions però van exposar que «cal tenir més pisos en la borsa de lloguer social».

En aquesta línia, el regidor no adscrit i militant del PDeCAT Josep Valentí va proposar augmentar la bonificació fins al 75% perquè els propietaris dels habitatges vegin més atractiva la mesura i s'hi adhereixin.



Ampliar la borsa de lloguer social

En paral·lel, l'Ajuntament està estudiant reconvertir un edifici d'una entitat en habitatge per a joves i estudiants amb una capacitat aproximada de 20 persones. També treballa en exigir la cessió de pisos buits i ajudar a la rehabilitació d'immobles. Tot amb l'objectiu de poder augmentar la borsa social, va explicar a aquest diari Burch.