Una dona mor d'una aturada cardíaca a la plaça Calvet i Rubalcaba

Una dona va aparèixer morta aquest dimarts al matí a la ciutat de Girona. La dona hauria patit una aturada cardíaca, segons van confirmar ahir els Mossos d'Esquadra. Elisabet Martí Abel tenia 39 anys i era la filla de la veïna de Figueres Pilar Abel, que manté que és la filla de Salvador Dalí. El jutge va assegurar que no era filla del pintor però Abel va recórrer la decisió.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona van rebre l'avís que hi havia una dona morta en un banc de la plaça Calvet i Rubalcaba dimarts a primera hora del matí. S'hi van adreçar amb una patrulla i van comprovar que efectivament hi havia un cadàver i que no presentava signes de mort violenta. Ràpidament van alertar els serveis mèdics i un metge va certificar que la dona havia perdut la vida a causa d'una aturada, segons fonts policials.