La fàbrica Hinojosa de Sarrià posa en marxa el Pla per reduir les olors

La fàbrica Hinojosa de Sarrià de Ter ha posat en marxa el Pla per reduir les olors que genera l'activitat de la planta. Es tracta de mesures addicionals a les ja realitzades per la paperera a les seves instal·lacions.

El Pla d'Olors ha estat dissenyat per Strengths Business Engineering, una empresa amb més de 15 anys d'experiència, pionera a Espanya en l'àmbit de l'olfactometria, i que compta amb un equip de professionals enginyers químics altament qualificats en matèria de mesurament i desenvolupament de solucions per a reduir l'impacte per olors. Aquesta enginyeria ha elaborat un informe sobre la situació a la planta de Sarrià de Ter i ha proposat diferents mesures que permetran disminuir les olors. "D'aquesta manera, l'empresa reitera un cop més el seu ferm compromís en buscar solucions que permetin reduir les molèsties que hi ha actualment al municipi", explica la fàbrica.



Una primera fase d'un any

El Pla tindrà una primera fase, que durarà aproximadament 12 mesos, en què es portaran a terme diferents accions per atacar els principals focus. En aquest sentit, es cobrirà el tanc d'emergències, es tancarà la centrífuga amb un tractament de rentat químic a la sortida de l'aire, i s'elevarà cinc metres la xemeneia de la nau principal. Finalitzada la primera fase, s'avaluarà l'impacte aconseguit amb les accions portades a terme i per determinar, en cas de ser necessari, els altres focus a tractar.

Des de l'inici de la seva activitat, l'octubre de 2016, la companyia ja ha invertit més de 2 milions d'euros en una sèrie de mesures que han ajudat, sobretot, a disminuir el nivell de soroll de l'activitat de la planta. A partir d'ara, la Paperera continuarà dedicant esforços i diners a implantar les noves solucions proposades, per tal de millorar també en el tema de les olors. Entre les solucions que ja s'han realitzat anteriorment a la Paperera hi ha l'ampliació de la planta depuradora, que ha permès augmentar la seva capacitat de tractament i, per tant, la disminució de les olors.

La Paperera de Sarrià de Ter genera actualment més de 40 llocs de treball directes a la comarca i uns 120 d'indirectes. A més, impulsa l'activitat econòmica d'altres sectors de la zona, com el de la restauració, manteniment, etc.