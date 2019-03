Girona estudia habilitar un espai per a nens en risc d'exclusió social

Girona està estudiant convertir un edifici de la zona de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla en un espai d'atenció integral per a nens en risc d'exclusió social. Es tracta del Casal de la Infància que la monja dominica sor Lucía Caram ha impulsat a Manresa i ara vol portar a la ciutat gironina.

La proposta està sobre la taula i compta amb la implicació de l'Ajuntament de Girona i de La Caixa, segons ha pogut saber aquest diari. També en podrien arribar a formar part diferents entitats gironines. En declaracions a l'ACN, Caram va explicar fa una setmana que el projecte s'estendrà a Girona i que hi ha «molt bona predisposició» per part de l'Ajuntament i el món empresarial.

La monja dominica va fer aquestes declaracions durant la inauguració de l'espai per a nens en risc d'exclusió social a l'antic noviciat del convent de Santa Clara de Manresa. Allà va explicar que l'objectiu és replicar aquesta iniciativa a Girona i a altres poblacions catalanes.

D'altra banda, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va publicar al seu compte de Twitter la notícia sobre l'obertura del centre i va assegurar que arribarà a la ciutat. «L'antic noviciat d'un convent de monges de Manresa es transforma en un casal per a nens en risc d'exclusió social. El proper, a Girona», va piular.

El projecte liderat per Caram pretén ser un centre d'atenció integral per a nens de 0 a 18 anys en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social. «Un espai d'oportunitats perquè els més petits esdevinguin invulnerables», ha explicat en diferents ocasions sor Lucía Caram. Aquest espai està destinat a famílies perquè pares i fills puguin interactuar. En cap cas, pretén ser un espai on els pares «aparquen els seus fills», ja que no és cap guarderia.

A Girona hi ha la intenció de portar el model de Manresa però adaptar-lo a les necessitats que hi ha a la ciutat. El centre manresà compta amb un espai materno-infantil per a nens de 0 a 3 anys, on els pares poden jugar amb els seus fills i treballar i enfortir els vincles i la relació. També hi ha un espai de socialització on es treballen les emocions i les habilitats dels més petits. I, finalment, una zona lúdica amb una pista poliesportiva.

Tal com va explicar la monja dominica sor Lucía Caram durant la inauguració de l'espai, l'objectiu és oferir un lloc on els més petits puguin jugar, és a dir siguin nens, i perquè quan siguin grans puguin ser allò que vulguin ser. D'aquí a dues setmanes la monja dominica sor Lucía Caram vindrà a Girona a explicar alguns detalls sobre aquest projecte al CaixaForum de la ciutat.