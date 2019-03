La junta electoral desestima el recurs i obliga l´Ajuntament de Girona a retirar la pancarta de suport als presos

La junta electoral de zona ha desestimat el recurs que va presentar l'Ajuntament de Girona i l'obliga a retirar la pancarta en suport als presos. A la resposta que ha enviat aquest divendres, la junta electoral dona de termini fins aquesta mitjanit perquè es despengi el cartell de la façana del consistori. L'Ajuntament havia sol·licitat que es deixés sense efecte l'ordre que obligava a retirar la pancarta amb el lema 'Llibertat presos polítics' i dos llaços grocs a banda i banda, perquè entenia que el text s'emmarcava "dins la llibertat d'expressió" i no interferia "en el debat polític". Ara, però, la junta electoral de zona –seguint el mateix criteri que la central- ho desestima. L'Ajuntament de Girona ja avança que la pancarta es retirarà, però està avaluant si la substitueix –o no- per algun altre símbol.