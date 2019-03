Girona precinta un local d´Adif on es construïa un gimnàs sense permís

La Policia Municipal de Girona ha precitant un local d'Adif al complex comercial de l'estació de la Renfe, on s'estava construint un gimnàs sense autorització. El consistori manté que aquesta activitat no està permesa en tot l'espai proper a les vies del tren perquè està inclòs dins les afectacions del sistema ferroviari i el pla General només hi contempla negocis vinculats al tren. I apunta que «mai serà legalitzable». Adif, però, confia que el tema es pugui acabar resolent i, de fet, ja hi ha hagut alguna reunió entre les parts per desencallar la situació. A més, hi ha altres esatacions, com la de Chamartín, on sí que hi ha un gimnàs. Actualment, a l'estació de Girona hi ha diversos negocis de lloguer de vehicles, agències de viatges i venda de productes de regal, entre d'altres, a més d'un estanc i una cafeteria.

El gimnàs que s'havia d'obrir és de la cadena Snap Fitness que té una desena d'establiments, amb el sistema de franquícies a tot l'Estat, i que respon al concepte d'obertura de 24 hores i 365 dies a l'any per als seus socis. De fet, a la pàgina web de la cadena encara s'hi contempla l'obertura de Girona i aquesta ubicació del nou local (plaça d'Espanya, Estació). De fet, el local amb una franja verda a la part superior (com a color corporatiu de les botigues de l'estació), està situat sota l'andana de la Renfe, entre el vestíbul de l'estació i un aparcament de sota les vies i tenia una entrada directament des del vestíbul i una altra des del parc Central.

Tanca el Gimnàs Girona

El nou gimnàs havia de començar ja amb un bon gruix de clients provinents de l'històric Gimnàs Girona, situat a la plaça d'Europa del barri de Sant Narcís i que durant les obres del TAV al parc Central va queixar-se de les afectacions que li estaven produint els treballs. Actualment, als usuaris se'ls està informant que la instal·lació tancarà les portes properament però que podran seguir fent l'activitat esportiva al nou local de l'interior de l'estació, on ja s'hi haurien traslladat algunes de les màquines. Fins i tot hi ha cartells on ja es poden veure imatges del futur local i ja s'han començat a cobrar les noves targetes d'accés.

Inicialment, ja s'havia de fer el trasllat a inicis del mes de març, però el precinte policial ha fet enderrerir l'obertura i podria acabar, fins i tot, cancel·lant-la o, potser, obligant-los a buscar un nou indret. Entre els dos locals no hi ha massa distància i, per tant, la nova ubicació, no havia de suposar cap trasbals per als clients, ja que hi ha uns 300 metres de distància.

Diari de Girona s'ha posat en contacte amb l'establiment de la plaça d'Europa per tal que expliquessin la situació però no ha obtingut cap resposta dels seus responsables sobre aquest tema.