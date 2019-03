Jaume-Alonso Cuevillas omple la plaça del Vi en la presentació del seu llibre

L'advocat Jaume-Alonso Cuevillas, cap de llista per Girona del PDeCAT a les eleccions al Congrés, va presentar ahir a la plaça del Vi de Girona el seu llibre '1 judici (polític) i 100 preguntes'. L'advocat de Carles Puigdemont va estar acompanyat per la dona de l'expresident, Marcela Topor, Lluís Llach i Benet Salellas. L'acte, organitzat per la llibreria Les Voltes, va omplir la plaça del Vi. Cuevillas va insistir que la sentència del judici dels líders independentistes ja està escrita, però que els tribunals europeus els acabaran donant la raó. "Perdrem el judici, però guanyarem la República", va dir.