L'exjugador de futbol de Primera Àngel Martínez s'incorpora a la llista del PSC

L'esportista i jugador de futbol Àngel Martínez (Girona, 1986) serà a la llista del PSC a Girona que encapçala Sílvia Paneque. La regidora i portaveu socialista ha explicat que «és un orgull portar algú com Àngel Martínez a la llista del Partit dels Socialistes de Girona. És una persona de barri, que va iniciar la seva trajectòria esportiva a la U.D. Sàbat, al camp de futbol municipal de Germans Sàbat».

Àngel Martínez és el segon dels 14 noms que ha presentat Paneque i que marquen la majoria absoluta, que s'integra a un projecte municipal «amb noms potents i preparats per governar la ciutat», amb un coneixement destacat dels barris i les àrees de govern de l'Ajuntament. En aquest cas, Martínez té un coneixement extens dels clubs i associacions esportives de la ciutat.

Martínez va començar la seva trajectòria esportiva al desaparegut U.D. Sàbat i va passar a formar part de la pedrera de l'Espanyol, amb qui va jugar a Primera Divisió de les temporades 2006-2007 a la temporada 2008-2009; posteriorment va ser cedit al Rayo Vallecano i al Girona a la temporada 2010-2011. Després d'això va jugar a diversos clubs anglesos; el Blackpool, el Millwall i el Chesterfielf, fins que a la temporada 2017-2018 va tornar a Catalunya per jugar al Sabadell, equip del qual aquesta temporada és capità.

Àngel Martínez ha dit que «comparteixo el projecte polític que defensa la Sílvia Paneque per Girona. Un projecte que dona més i millor protagonisme als barris de la ciutat, que se centra en la seva cohesió i relligament amb el centre, que aposta per la convivència i creu en el paper cabdal del teixit associatiu com a motor cívic i de millora del benestar dels ciutadans i ciutadanes de Girona».

Sílvia Paneque ha volgut subratllar que la presència de Martínez a la llista del PSC «és una gran notícia, perquè és bo sumar el seu coneixement esportiu, la valentia i l'empenta a la llista d'una persona amb una trajectòria esportiva molt destacada; i, alhora, és bo per al PSC comptar amb una persona que s'ha fet a si mateixa i que posa en valor ser de barri».

Paneque ha dit que «comparteixo amb l'Àngel Martínez que el projecte dels socialistes és un projecte col·lectiu, en el qual l'esport té un paper important, ja que actua com a eix vertebrador i proveïdor de valors; no només als nens i nenes de la ciutat, sinó de tothom». Paneque i Martínez han coincidit en la importància dels equipaments esportius fets durant els governs socialistes per permetre que l'esport base sigui un èxit i estigui a l'abast de tothom a la ciutat.