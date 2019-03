La número dos d'ERC a Girona serà la presidenta de l'Associació de Veïns de la Devesa-Güell

La presidenta de l'Associació de Veïns de la Devesa-Güell, Maria Àngels Cedacers, serà la número dos de la llista d'ERC per a les eleccions municipals a Girona. Així s'ha donat a conèixer avui durant l'acte de presentació de la llista electoral dels republicans que s'ha fet al matí, als Jardins de la Infància.

Respecte a la resta de membres de la llista, el tercer de la candidatura liderada per Quim Ayats serà Àdam Bertran, mestre d'educació infantil i un dels líders del moviment independentista a la ciutat, on ha estat coordinador de l'ANC Girona i membre actual de Girona Vota; la quarta, Annabel Moya, especialista en participació ciutadana i comunicació política i institucional i el cinquè, l'actual regidor a l'Ajuntament de Girona i arquitecte, Miquel Poch.

Durant l'acte, van intervenir els 10 primers membres de la llista electoral, tot i que es va comptar amb la presència de les 37 persones que formen part de la candidatura d'Ayats. «S'ha apostat per crear una llista de ciutat i que sigui transversal», ha remarcat l'alcaldable d'ERC, afegint que ha volgut envoltar-se «d'un equip que representés fidelment el conjunt de Girona, dels seus barris i de les gironines i gironins».

Els republicans van destacar també, com a persones independents a la llista, la incorporació de Ramon Grau, persona vinculada històricament al teixit cultural i associatiu de la ciutat com per exemple amb els Manaies i la Fal·lera Gironina. O la Bouchra Benlamin, una veina de Can Gibert, nascuda al Marroc, que actualment treballa d'infermera al CAP de Santa Clara i implicada amb diverses associacions i entitats.

A més, a part de membres de l'actual grup municipal i persones independents, Ayats ha remarcat que hi ha quatre incorporacions provinents de Jovent Republicà. I, en concret i entre elles, la periodista Marina Vinardell que anirà com a número sis.

La candidatura d'ERC a Girona la completen persones amb un ampli recorregut professional com el director mèdic de l'Hospital d'Olot, Jaume Herèdia, o l'enginyera i especialista en comunicació, Maria Sánchez. «Ho tenim tot per ser la força que obri les portes de l'Ajuntament perquè hi entri aire fresc i renovat», ha concós el candidat republicà, Quim Ayats.