L'Ajuntament de Girona il·luminarà de color groc diferents edificis municipals. La iniciativa arrencarà avui enllumenant la seu principal del consistori a la plaça del Vi.

La mesura arriba després que la Junta Electoral obligués la setmana passada a retirar la pancarta en suport als independentistes presos, la qual s'ha substituït amb una altra que porta per lema 'Llibertat d'expressió' (com ja es va fer davant les eleccions del 21-D). A més de l'edifici de l'Ajuntament, estan estudiant la viabilitat d'il·luminar la Mercè i la Casa Pastors. La iniciativa es durà a terme en les hores en què hi ha obert l'enllumenat municipal.

L'Ajuntament explica en un comunicat que l'objectiu d'aquesta acció és posar en relleu la singularitat i el valor arquitectònic, social o de servei al ciutadà dels edificis municipals. "També es pretén així realçar-los com un atractiu més de la ciutat, tant per als veïns i veïnes com també per als visitants, tal com es fa també en molts altres municipis i com també han posat de manifest ciutadans i entitats de Girona", expliquen.

La iniciativa començarà amb una prova pilot a la seu principal de l'Ajuntament on ja hi ha la infraestructura tècnica necessària atès que la façana s'il·lumina de diferents colors en dates singulars, com a mostra de suport per a col·lectius o per commemorar dies internacionals. És el cas, per exemple, del Dia Mundial contra el Càncer, el Dia Mundial de Sensibilització sobre l'Autisme, el Dia Mundial contra la Sida, o del Dia Mundial Contra el Càncer de Mama, entre d'altres. L'Ajuntament explica que "per evitar qualsevol confusió amb cap dels colors d'aquestes jornades, la il·luminació es farà de color groc".