Girona: una ciutat i set models o més

Girona té quatre rius -alguns petits però tots amb poc cabal- i diuen que ha estat tres vegades -com a mínim- immortal. Però com ha de ser la ciutat amb un fundador -en Gerió- amb dos caps? Ahir, la Casa de Cultura va viure una taula rodona amb set representants polítics de set partits en què van intentar desgranar el seu model de ciutat. I faltaven models, perquè si hi havia En Comú Podem -que no té representació a l'Ajuntament-, per què, per exemple, no hi era el PACMA?

Hi van participar quasi totes les primeres espases, amb una absència destacada: l'actual alcaldessa, Marta Madrenas -potser JxCat-Girona vol evitar que s'enfronti en excés amb la resta de polítics-, i en el seu lloc hi va anar Carles Ribas, actual portaveu del grup municipal de CiU. Tot i aquesta temença, l'estructura de l'acte plantejada pels organitzadors, la Federació d'Associacions de Veïns, evitava el debat i això va fer memoritzar als polítics els discursos per a cada eix temàtic. A més de Ribas hi havia Quim Ayats (ERC), Lluc Salellas (CUP), Sílvia Paneque (PSC), Concepció Veray (PPC) i Eugènia Pascual (En Comú Podem). També Míriam Pujola, actual portaveu del grup municipal de Ciutadans, que encara no ha confirmat el seu cap de llista, just quan només queden dos mesos per a les eleccions municipals.

Les intervencions a la taula rodona, moderada per la periodista del Diari de Girona Laura Fanals, van fer-se per ordre de menys a més vots en els comicis de l'any 2015.

Eugènia Pascual (en Comú Podem) va parlar d'una ciutat ecofeminista on la vida de les persones ha d'estar al centre i es va queixar que per alguns «no fer política també és fer política». Va parlar de la necessitat de pensar la mobilitat de manera global i no de forma aïllada i va lamentar que mentre a la ciutat no s'han fet polítiques d'habitatge, l'especulació ha anat expulsant gent i generant una ciutat sense vida.

Concepció Veray (PPC) va reclamar una «Girona de tots, pensin com pensin, visquin on visquin» i on el focus vagi més enllà del turisme. Va apostar per la millora del transport públic i els aparcaments dissuassoris i va queixar-se que el govern local no hagi tirat endadant el Pla Local d'Habitatge, un fet que, al seu parer, fa «pagar cares» les conseqüències». Sobre els barris va indicar que cal incidir en la neteja i en la seguretat i va recordar plans pendents d'executar com les Pedreres, la Devesa, Sant Narcís o el Sector Est, entre d'altres.

Míriam Pujola (Cs) va indicar que la ciutat requereix d'una millor neteja, ha de ser més segura i més moderna, que sigui una referència i que sigui «neutral» políticament. També va parlar de la necessitat de fer més vies ràpides, amb aparcaments dissuasius i que s'abaixi el preu del transport públic. A més, va llistar diferents projectes per potenciar l'accés a l'habitatge com la creació d'un servei municipal de voluntaris de mediació entre propietaris i llogaters de pisos. Sobre els barris, va dir que la millorar de manera de treballar per a tots és «la igualtat de tots els gironins».

Sílvia Paneque (PSC) va recordar que la ciutat necessita una alcaldessa que estigui sempre a la ciutat i va demanar «una cosa tan revolucionària com que la ciutat funcioni i estigui a disposició dels ciutadans». Va reclamar la pacificació del centre i, en artèries com la carretera Barcelona, millores en el transport públic i una tarificació i bonificacions més àmplies. Va apuntar que hi ha només un 9% de pisos públics socials quan considera que en caldrien un 15% i va reclamar moltes accions pendents als barris que han quedat aturades com els plans especials, integrals o similars a la Devesa, Sant Narcís, Montjuïc, les Pedreres, el Barri Vell, la punta del Pi de Montilivi o recuperar el projecte de patis oberts o dels patis de Can Gibert.

Lluc Salellas (Guanyem) va lamentar que no hi hagi cap pla estratègic per a la ciutat per modelar-la per als propers vint anys. «Només es va amb el dia a dia i amb la ciutat aparador». Va lamentar que hi hagi més carrils bici però els mateixos cotxes, va apostar per un sistema lligat al porta a porta en residus, per l'autosuficiència energètica, pels drets dels animals i per la gestió pública de l'aigua. A més, va lamentar que no hi hagi hagut polítiques d'habitatge i va clamar per una moratòria en pisos turístics. Sobre els barris va recordar els plans pendents i va dir que «són els mateixos de què ja es parlava fa quatre anys».

Quim Ayats (ERC) va dir que cal mirada estratègica, que la mobilitat i la sostenibilitat han de ser «claus» en una ciutat més amable, activa i amb més cohesió social gràcies a la cultura. Va reivindicar mesures de pacificació de trànsit i aparcaments dissuasius i més mesures en habitatges per afavorir-ne l'accés. Va recordar, per exemple, que en set anys no s'ha fet cap promoció d'habitatges protegits. També va lamentar els plants aturats als barris.

Finalment, Carles Ribas (JuntsxCat) va admetre que hi ha feina a fer. Va parlar d'una ciutat per a les persones, amb oportunitats per a tothom, amable i sostenible, per tal que sigui «un referent i tingui un pes específic al país». Va dir que hi ha feina pendent amb les voreres, que s'ha de treballar per reduir el número de vehicles a dins la ciutat, i que en el seu moment es van prioritzar les persones a l'habitatge. Finalment, va exposar que els barris fins ara eren illes i que cal lligar-les i teixir-les amb ponts.