Detecten 5 professionals més afectats pel brot de sarna a l'hospital Santa Caterina

El Departament de Salut ha detectat cinc persones més afectades pel brot de sarna a l'hospital Santa Caterina de Salt. Amb aquests, ja són vuit els casos notificats fins ara, tots professionals. Segons detallen fonts de la conselleria, aquests nous casos han aflorat després de la recerca activa que ha iniciat Servei de Vigilància Epidemiològica de Girona de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i la direcció de l'hospital per trobar més afectats. Tant els afectats com la família ja han rebut el tractament.

En paral·lel, també continua la investigació per esbrinar l'origen del brot de sarna o escabiosi, una malaltia parasitària de la pell causada per un àcar, i si hi ha més persones afectades. Salut està valorant si, de forma preventiva, cal fer tractament a totes les persones del centre que puguin haver-hi estat exposades, pel fet de tenir més contacte amb els afectats.

Des del centre s'estan adoptant les mesures ambientals necessàries per evitar la propagació de la sarna, com ara la neteja a altes temperatures de tota la roba que pot haver estat en contacte amb els afectats.

I és que, generalment, l'àcar de la sarna es contrau per contacte directe i perllongat amb la pell d'una persona afectada (fet pel qual tenen més risc de contagi els convivents); però també es pot produir de manera indirecta per l'intercanvi de roba, tovalloles o roba de llit que hagi fet servir un afectat.