Un jove matemàtic català guanya el Premi FPdGi de Recerca Científica

El jove matemàtic català Xavier Ros-Oton ha guanyat el Premi Fundació Princesa de Girona (FPdGi) de Recerca Científica. La proclamació s'ha fet en un acte celebrat a Santiago de Compostel·la. Ros-Oton ha estat reconegut per la comunitat matemàtica com un dels investigadors de major influència pels seus treballs sobre equacions en derivades parcials, que suposen una aportació fonamental en el camp de les ciències, i va ser el 2018 el matemàtic més citat de la seva edat (30 anys) al món.

En una connexió telefònica amb el premiat durant l'acte, Ros-Oton ha destacat la importància d'aquest nou premi per a la projecció i l'avanç de la seva carrera científica i ha agraït a la FPdGi la seva "dedicació i foment de la ciència, així com els seus esforços per promoure i estimular els joves investigadors". El català Xavier Ros-Oton és doctor en matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha realitzat estades d'investigació i docència a la Universitat de Texas a Austin (Estats Units) i actualment és professor lector en matemàtiques a l'Institut für Mathematik de la Universität Zürich (Suïssa).

Les seves investigacions s'han publicat en les millors revistes matemàtiques del món. D'altra banda, el Dr. Ros ha rebut nombrosos reconeixements com el premi Rubio de Francia de la Reial Societat Matemàtica Espanyola el 2017, el Premi SEMA Antonio Valle al jove investigador o l'ERC Starting Grant el 2018. Aquest any va ser seleccionat com un dels conferenciants plenaris al congrés biennal de la RSME. La seva jove trajectòria es complementa ara amb aquest nou premi que l'incorpora a la família de gairebé 50 premiats per la FPdGi durant aquests 10 anys.



El pròxim premi, a Girona

Després de la proclamació de Santiago de Compostel·la, serà la ciutat seu de la Fundació, Girona, la qual al juny reunirà un jurat especial que té l'encàrrec de decidir el millor candidat del nou Premi FPdGi Internacional. Un any més, la Fundació ha realitzat una gira en el primer trimestre per proclamar, en diferents ciutats del país, als guanyadors dels seus Premis anuals en les categories d'Empresa (Las Palmas de Gran Canària, 6 febrer), Arts i Lletres (Sevilla, 20 febrer), Social (Càceres, 6 març) i Recerca Científica (Santiago de Compostel·la, 27 març). En total, prop de 1.000 joves participants del Repte emprenedor i més de 1.800 assistents als actes de proclamació han permès fer visibles als seus premiats i promoure la tasca de la FPdGi, la seva aposta pel desenvolupament dels joves.