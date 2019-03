El PSC exigeix a Madrenas explicacions sobre l'augment de sou del secretari

El PSC ha exigit a l'equip de govern de Marta Madrenas que expliqui per quins motius no va portar al ple de l'Ajuntament de Girona l'augment de sou del secretari municipal, José Ignacio Araujo. Fins a dues vegades va ser retirada aquesta proposta, segons va exposar el mateix perceptor en un informe al qual va tenir accés i va revelar aquest diari.

Els socialistes exposen en un comunicat que si el govern «va decidir firmar» aquest augment, «no podia pretendre amagar-ho per mitjà d'evitar passar-lo pel plenari municipal». El grup ha entrat per registre la següent pregunta: «Per quins motius el govern de Convergència i Unió (CiU) ha ajornat dos cops portar l'augment salarial per compensar la incompatibilitat que se li va exigir al secretari?».

Es tracta de la proposta de decret d'alcaldia del 23 d'abril de 2018 en què es planteja «reconèixer un complement d'incompatibilitat al Sr. José Ignacio Araujo Gómez per al desenvolupament del lloc de secretari general» per un import de «1.518,66 euros mensuals per catorze pagues», més del doble del que cobrava fins ara (744,37 euros). Un augment que s'ha intentat introduir a les sessions plenàries del mes d'octubre i de desembre del 2018 sense èxit.

Davant d'això, el PSC exigeix a l'alcaldessa que expliqui per quins motius no va informar a ningú ni a cap grup municipal de la firma d'aquest decret. La portaveu del partit, Sílvia Paneque, troba «insòlit que ningú no hagi donat cap explicació per una acció política del govern de CiU que ha comportat tensions internes a dins l'Ajuntament i diferents notícies a Diari de Girona».

El PSC afirma que el govern de Madrenas no ha passat pel ple, «tal com pertoca», el decret d'alcaldia, «fet que comporta entrar en un procediment no reglat». El grup explica que tampoc van «informar a ningú» sobre aquesta proposta d'augment del complement d'incompatibilitat del secretari. El partit també demana a Madrenas que justifiqui «si el procediment és defensable des d'algun punt de vista».



Altres casos

Els socialistes adverteixen que «en aquests últims temps hi ha hagut notícies escandaloses que requerien explicacions per part del govern». Citen el cas del Bloom, «on es poden haver perdut dos milions d'euros per mala gestió i que pot haver desaparegut nombrós material tècnic d'àudio i de so d'aquest projecte europeu». També expliquen que hi ha un informe intern de l'Ajuntament de Girona «que adverteix que s'han donat masses contractes a dit sense concurs i que això pot causar problemes al consistori». Per últim, afegeixen que «és conegut que el Fons Santos Torroella es va iniciar amb el cànon de l'aigua i això també presenta nombrosos dubtes legals».