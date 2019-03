«Raül Romeva sempre ha defensat la presó com a eina política i de canvi»

La presó com a eina política. Aquesta és la premissa de l'exconseller Raül Romeva, un dels acusats pel procés independentista. En tot moment va tenir clar que es volia posar davant del jutge. No només quan podia optar per l'exili, sinó també quan era conseller d'Exteriors i anava pel món explicant el dret d'autodeterminació de Catalunya. Així ho explica en el seu llibre, Esperança i llibertat (Ara Llibres), i així ho va ressaltar ahir la seva parella, Diana Riba, a Girona durant la presentació del volum.

«Quan algú li deia que el procés podria acabar a la presó i li preguntava si serien capaços d'assumir-la, ell sempre deia que sí», va explicar Riba, i va afegir que Romeva sempre ha defensat la presó com a eina política i de canvi i ha fet bandera de la lluita no violenta. En aquest últim concepte cita Pepe Beúnza, històric activista contra el servei militar obligatori, qui va ser present també ahir a l'acte celebrat al saló de descans del Teatre Municipal.

Romeva el defineix com el seu «mestre del món del pacifisme». El 1971 Beúnza va ser empresonat per haver-se negat a fer la mili i va liderar una campanya en defensa de la pau i els valors de la democràcia. L'exconseller va conèixer de petit Beúnza quan aquest treballava en una escola de Caldes de Montbui. I a partir d'aquí van teixir una llarga amistat que dura fins avui. Fins i tot, l'activista és membre de la plataforma Free Romeva.



Entrenament per anar a la presó

Beúnza va fer arribar a l'exconseller el decàleg d'entrenament per anar a la presó, que havia elaborat conjuntament amb altres membres a través de l'experiència com a insubmís de consciència del servei militar obligatori. En aquest document explica com funciona la presó, com tractar aquest tema amb la família o com estar preparats pel dia que la policia et ve a buscar. També explica l'«orgull de formar part del quadre d'honor» on són totes aquelles persones que han estat empresonades «per defensar la justícia i la llibertat». «I aquí hi ha lloc per a tots», va destacar Beúnza, citant noms com Gandhi i Luther King.

Un decàleg que, segons l'activista, no només serveix per als que actualment estan acusats pel procés independentista. «Si la repressió continua ens haurem de preparar per omplir les presons. I omplir les presons serà la nostra victòria», va afirmar Beúnza, que es referia a l'autoinculpació.



Una mirada cap al futur

Tal com va explicar el cap de llista d'ERC a Girona, Quim Ayats, el llibre no és un dietari sinó una reflexió sobre la llibertat i la democràcia. «La primera anomalia és que Raül Romeva no estigui aquí presentant el seu llibre perquè estan segrestats pel Govern espanyol», va apuntar Ayats, qui va presentar l'acte.

En el volum l'exconseller explica com el procés d'autodeterminació de Catalunya ha arribat a judici i també fa una mirada cap al futur. Romeva té clar que Catalunya serà independent perquè diu que fa molt temps que va desconnectar d'Espanya. «Al final del llibre fa un símil en què diu: 'no m'agrada dir que necessitem un mapa, sinó un GPS, perquè si se'ns posa un obstacle ens doni un altre camí», va remarcar Riba.

Per últim, l'exconseller en el seu llibre fa una crítica al sistema penitenciari. «Hi ha més paraules en aquest llibre que les que m'ha pogut dir en Romeva des que està a la presó», va apuntar la seva dona.